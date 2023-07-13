樹木投訴互推波 專家稱危急個案須以小時計內處理 倡設分流機制
申訴專員公署今日（13日）公布有關政府土地上樹木投訴處理調查，涉及部門權責爭議的個案每年平均約1100宗，因政府部門互相推責，甚至有個案被拖足半年才獲樹木辦介入處理。長春社總監蘇國賢指，有危急問題的樹木應在一兩日，甚至以小時為單位去處理，建議按樹木問題嚴重程度設立分流機制。國際樹木學會註冊資深樹藝師王卓粵表示，香港現行的樹木管理方法過時，建議成立專責單位實現標準化管理，避免權責不清問題。
長春社總監蘇國賢稱投訴如涉樹木結構問題 不能拖延
對於調查報告指有個案獲樹木辦介入時已被拖延處理四至六個月，長春社總監蘇國賢指，「如果當其中有危急（個案），其實都係唔理想嘅。」他認為從風險管理角度看，如投訴反映樹木結構出現嚴重問題，或有即時危險都不能拖延，「唔好講話幾個月，有啲情況可能一個星期，一日兩日都未必等到。」
收投訴後應先按嚴重性安排處理優先次序
他建議不論樹木辦或其他相關部門應設立分流機制，在接收投訴個案後，按照其嚴重性安排處理優先次序。例如牽涉樹木安全問題為先，盡量在一兩日內派員視察，或以警示帶提醒行人留意安全，「如果樹木屬於最緊急的情況，即時危險，以鐘頭為單位就應該去處理。」
至於非緊急情況的樹木問題，如枯枝落葉，則可緩後處理，「其實需要冇咁危機嘅個案，我哋又用好危機嘅方法處理其實亦都睇來係唔合適嘅。」他指可以從投訴性質分辨個案嚴重與否，例如牽涉樹木問題或有危險擔憂，加上投訴者提供的樹木照片，可以更快判斷。
蘇國賢指地處偏遠或紮根於兩個部門管轄地帶之間的分界位置，往往出現有樹沒人理的情況。他指每當有投訴個案被推波，樹木辦可以指定某部門處理，雖有處理機制，但其執行如何他無法言之，「樹木辦去處理呢啲叫做三不管樹木嘅時候，究竟嗰個結果係咪行之有效？」
樹木辦去處理呢啲叫做三不管樹木嘅時候，究竟嗰個結果係咪行之有效？
註冊資深樹藝師王卓粵稱現行樹木管理過時 建議成立專責單位管理
國際樹木學會註冊資深樹藝師王卓粵，亦有參與發展局城市林務諮詢小組，批評香港樹木管理方法古老過時，仍沿用數十年前的方法，由該樹木範圍內的部門負責。然而地界很多是不清晰，部門之間的測量亦有爭議，非一朝一夕可解決，而樹木很多時生長在沒有管理部門的範圍。
王卓粵認為樹木辦只是負責督導政策及統籌各部門的樹木管理工作，實際上對出現樹木問題及傷人意外無須負最終責任。再者，維護樹木人力資源分散在各個部門，而各部門均有各自應對樹木問題的做法，儘管樹木辦有相關指引，但每個部門的理解可有不同。故此，
他建議政府應成立專責管理樹木的單位才是解決根源問題之道，「講樹木嘅新聞或者樹木嘅議題，都講咗十幾年啦，其實去到呢一刻，搞到其實都沒乜嘢好搞，嗰原因就係你唔變本身嗰個架構機制，有啲問題根本就係處理唔到。」
他舉例如升降機或主題樂園的機動遊戲出現問題，都由機電工程處去處理。他建議政府安排一個署專責處理樹木，不論處理樹木問題的方法，或將處理樹木外判的標書內容標準化，則可以避免權責不清，縮短處理時間。他亦以新加坡國家公園局為例，該局管理所有位於街道、公園等樹木，擁有統一、標準化的人手編制及完整機制，故效率高。
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