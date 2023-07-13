樹木投訴誰跟進？地政康文四部門互推　一宗投訴花195日釐清權責

申訴專員公署今日（13日）公布有關政府土地上，樹木投訴處理的主動調查報告，發現政府熱線1823每年平均接獲約2.4萬宗樹木投訴，涉及部門權責爭議的個案每年平均約1100宗，佔全年投訴3.3%至5.9%不等。



報告提到，曾經有個案涉及地政總署、康文署、建築署、教育局等部門各執一詞，爭議樹木的正確位置，最終經過半年後，由樹木辦介入裁決，確定樹木應由教育局負責。



該個案由接獲投訴至釐清樹木管理責任，最終需時195日；到完成處理問題，更歷時八個月。申訴署認為，假如樹木投訴個案受不同原因而出現嚴重延誤，樹木辦便應介入，以免引致環境衞生，甚至安全風險。



學校旁樹木氣根太多求跟進 1823四個月內7發通知要求地政總署回覆

申訴署報告指，2021年6月17日，1823收到投訴，指一間學校旁邊的公眾地方，有某樹木的氣根太多，要求跟進。1823隨後將個案轉介至地政總署跟進。

樹木處康文署斜坡 惟建築署負責維修 四個月後始將個案轉介至建築署

到7月10日至11月19日，1823向地政總署發出七次逾期通知及報告，要求提供回覆；直至11月19日，該署向1823指，發現涉事樹木位於康文署的管理範圍內，要求將個案交至康文署處理。不過1823根據地政總署的視察報告，發現涉事樹木雖位於康文署的斜坡上，但斜坡由建築署負責維修，因此1823於11月22日將個案轉介至建築署。

建築署實地視察見樹木位處學校土地 又轉介給教育局

然而，建築署於11月25日向1823表示，經實地視察後發現，其實涉事樹木並非位於斜坡之上，而是斜坡旁邊的學校土地上，遂要求將個案轉介至教育局。1823於同日轉介個案，並要求地政總署及建築署的主事職員，重新審視個案。到12月2日，教育局指，上述兩署所提供的資料有分歧，而且未有資料顯示涉事樹木位於學校範圍，遂要求再將個案轉介至其他部門。

接獲投訴半年仍未釐清權責

1823已接獲投訴接近半年，到12月6日，1823根據地政總署及建築署的資料，估計樹木位於路旁10米範圍內，遂將個案轉介至康文署。同日，1823要求地政總署、康文署、教育局及建築署，重新審視個案，並一併通知樹木辦。翌日，康文署指，涉事樹木位於學校範圍邊界的一幅牆上，相距路旁逾10米，因此責任不在康文署。因應康文署回覆，1823於12月9日再將個案轉介至教育局。相隔一周，教育局於同月16日稱，會先等待地政總署確認相關地段的業權。

到12月17日，1823接獲投訴達半年，地政總署稱，涉事樹木的樹根位於康文署斜坡上；斜坡由建築署維修，因此應由建築署審視個案。然而，建築署於同日指，經再次實地視察後，發現樹木位於學校範圍邊界的圍牆上，而非康文署斜坡，建議將個案轉介至學校。

12月24日，1823將個案上呈至地政總署、建築署、教育局及康文署的部門投訴主任，並要求樹木辦介入。12月29日，樹木辦提前介入，並安排相關部門聯合視察，最終樹木辦裁決，樹木從學校範圍邊界的一幅牆上生長，故確定樹木由教育局負責；該局最終於2022年2月完成相關樹木工作。

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申訴署：樹木辦應提早介入

申訴署表示，個案由接獲投訴起，至樹木辦作出裁決，並釐清樹木管理責任需時195天。該署認為，同類爭議應並不罕見，每年都有數十宗個案，需時逾3個月，投訴人才獲回覆。該署續指，樹木辦的作用是更有效釐清樹木管理責任，因此應以接獲投訴後的整體處理時間為其中一個介入準則，即使個案未呈至部門的投訴主任，但若個案本身受到不同原因而延誤，樹木辦便應介入，以免樹木因未獲適切處理，引起環境衞生滋擾，甚至安全風險。