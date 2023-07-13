絕味招牌麻辣風味小龍蝦球疑受李斯特菌污染　食安中心指令停售

。食環署食物安全中心今日（13日）呼籲市民不要食用絕味招牌麻辣風味小龍蝦球，因為有關產品可能受致病菌李斯特菌污染，而業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



中心發言人指，中心從旺角一個零售點抽取絕味招牌麻辣風味小龍蝦球的樣本進行檢測，結果顯示，在二十五克樣本中檢出李斯特菌，超過《食品微生物含量指引》在二十五克食物樣本中不得檢出李斯特菌的指標。



食環署食物安全中心今日（13日）呼籲市民不要食用一批預先包裝冷凍小龍蝦，因為有關產品可能受致病菌李斯特菌污染，而業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：



產品名稱：招牌麻辣風味小龍蝦球

品牌：絕味

來源地：中國

經銷商：絕味食品（香港）有限公司

淨重：一百三十克

此日期或之前食用：二○二三年七月七日



中心發言人指出，中心透過恆常食物監測計劃，從旺角皆旺商業大廈地下「絕味」抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，在二十五克樣本中檢出李斯特菌，超過《食品微生物含量指引》在二十五克食物樣本中不得檢出李斯特菌的指標。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。如有足夠證據，中心會提出檢控。有關經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3468 6021，查詢有關產品回收事宜。

發言人亦補充，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人士在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人士，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。