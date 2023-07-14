政府控煙諮詢擬增煙草稅　報販會主席：變相將煙民推向光顧私煙販

撰文：洪芷菁
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政府早前發表《控煙策略諮詢文件》，其中計劃增加煙草稅佔零售價至75%。香港報販協會主席林長富今早（14日）在港台節目表示，在私煙猖獗的情況下增加煙草稅，變相將吸煙人士推往私煙販，建議優先打擊非法煙草。

▼7月12日　政府發表《控煙策略諮詢文件》▼

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報販協會稱加煙草稅注定失敗　「不法分子其實係笑緊」

香港報販協會主席林長富認為，在私煙猖獗的情況下增加煙草稅，是變相將吸煙人士推去光顧私煙販，無效打擊非法分子，有關政策未必有效，注定失敗，「你再要加煙草稅，咁他們啲不法分子其實係笑緊，因為他們嘅成本好低。」

2023至24年財政預算案增加煙草稅，即每支煙上調0.6元，林長富指報販的生意下跌約三、四成，而私煙情況亦無改善。他引用數據指緝獲非法煙草的數字不斷上升，由2019年的五千萬支，增至2022年七億三千萬支，至今年首七個月已有四億三千萬支。

他認為，政府應優先打擊非法煙草問題，杜絕市面販賣私煙，令吸煙人士不得不購買較昂貴的完稅煙，令他們有決心戒菸：「唔係你宜家乜都冇做，淨係單一咁以為話加煙草稅就減少啲人食煙，咁呢啲只不過係一廂情願。」

▼2月22日　財政預算案公布加煙草稅三成▼

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