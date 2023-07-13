控煙︱盧寵茂指煙商以基層作擋箭牌　反問：會否見煙平送畀父母？

政府周三（12日）起展開為期個半月的控煙策略公眾諮詢，以「管供應」、「禁宣傳」、「擴禁區」及「重教育」為四個重點策略。醫務衞生局局長盧寵茂今日（13日）在商台節目稱，無煙香港概念與論長壽一樣，而且除了長壽還要健康，他明白推行新控煙策略有反對聲音，執法亦有好多難處，但必迎難而上，強調非與煙民對立：「政府提出控煙措施係為咗健康，我哋（政府同煙民）唔係對立，係同一條船。」



盧寵茂又指，明白煙商有相當大力量，相當大利益，但呼籲市民勿受加強控煙是影響基層論點影響，並形容煙商以基層市民作擋箭牌，但基層正是因煙草而健康受影響最大的一群：「真正關心親人健康唔會咁樣，如果父母食煙，你會唔會見煙仔平啲就話：啲煙平啊，我送啲畀你？」



▼7月12日 政府發表《控煙策略諮詢文件》▼



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煙草終局是大方向 盧寵茂：無煙香港概念與健康長壽一樣

政府發表《控煙策略諮詢文件》，提出多個控煙策略方向，包括禁止任何人 向某一日期後出生的人，售賣煙草的產品，即「煙草終局」的建議。盧寵茂在商台《在晴朗的一天出發》稱，走向「煙草終局」是大方向，但步伐及定案為何，會先了解諮詢結果及意見：「無煙香港概念同講長壽一樣，而且唔單止長壽，仲要健康。」

加煙稅與打擊私煙無矛盾 可研加別分辨完稅煙及私煙

加煙稅是其中一個控煙策略，但有意見指加煙稅會助長私煙，盧寵茂強調，加煙稅與打擊私煙無矛盾，政府同樣非常重視，因購買私煙除了犯法，對市民健康風險可能更高。針對目前有資料顯示部份私煙或由煙商製造再經非法途徑入口，難以分辨，因此當局在諮詢文件提出除了繼續現行打擊私煙的措施外，可如何加強打擊走私煙草活動。他提到，過往一直有建議提出如何識別已完稅及未完稅香煙，例如在煙包或煙支加入鐳射標籤，讓市民可分別。

禁止「火車頭」可降低吸煙人士吸煙方便度

至於諮詢文件提到禁止禁行邊吸煙的「火車頭」行為，盧稱邊行邊吸煙會令更加多人吸入二手煙，禁止「火車頭」一方面可減低二手煙散布影響，亦可降低吸煙人士吸煙的方便性。

認執法有難處 非與煙民對立 盧寵茂：我哋同一條船

盧寵茂承認執法及推行控煙工作有好多難處，但必迎難而上，強調非與煙民對立，而是關心市民的健康：「政府提出控煙措施係為咗健康，我哋（政府同煙民）唔係對立，係同一條船。」

真正關心親人健康唔會咁樣，如果父母食煙，你會唔會見煙仔平啲就話：啲煙平啊，我送啲畀你？ 醫務衞生局局長盧寵茂

盧呼籲市民勿受加強控煙是影響基層論點的影響，又形容煙商以基層市民作擋箭牌，但基層正是因煙草而健康受影響最大的一群：「真正關心親人健康唔會咁樣，如果父母食煙，你會唔會見煙仔平啲就話：啲煙平啊，我送啲畀你？」

▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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▼財政預算案．煙草稅加三成▼

