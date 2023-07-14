西貢鯨魚｜保育團體憂愈游愈近岸會擱淺　促政府提醒附近船隻慢駛

西貢鯨魚引來全城關注，《香港01》今日亦在西貢南風灣對開清岸處目擊到鯨蹤。香港海豚保育學會鄭家泰表示，留意到鯨魚愈來愈靠近岸淺水位置，「都有少少擔心（會擱淺）」，但指因香港多為開放性水域，目前未有太多手段引導鯨魚游回深海，只能再三提醒觀鯨人士勿靠太近，並應減慢或關掉引擎，以免撞到鯨魚。



他也建議政府相關部門派船巡視時，應不時提醒船家駛往該水域時要慢駛，以及盡量控制有關水域船隻數目，給予空間讓鯨魚游出大海。



《香港01》記者下午5時許在西貢南風灣對出發現鯨魚蹤影。（歐嘉樂攝）

西貢鯨魚愈游愈近岸，香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，留意到該鯨魚漸漸往更近岸淺水的地方出沒，稱「當佢愈行愈入，我哋都擔心，又唔熟香港水域就有機會會擱淺。」

他今早亦有出海視察，但未能看到鯨蹤，只見現場有6至8艘船，包括觀鯨市民，也有政府部門船隻，且不斷有船出出入入，「嚟完又走，又有新船嚟」，強調每一艘船均有機會造成噪音，影響鯨魚游出大海。

香港海豚保育學會會長鄭家泰（左）。（資料圖片）

鄭家泰指，外國曾有案例，當鯨魚游到內河或無路可走而被困時，曾試過用聲音誘導鯨魚找到出路，但香港大部份為開放性水域，「好難用呢個方法去做……呢一刻暫時冇乜可做，只能呼籲想搵佢市民唔好再出去，因為已經好多船。」

對於西貢鯨魚狀況，鄭指因未見到鯨魚全身，看不到鯨身是否較瘦，難判斷鯨魚是否有足夠食物，但見牠不時「上水」張口覓食，推測其尚算健康，「仲會主動覓食，都健康，有求生意志。」

▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼



鄭家泰提到，2021年曾有一條布氏鯨被發現在香港大鵬灣一帶出沒，約一星期後在深圳近香港位置被發現屍體，有機會被船隻撞到。他再三強調，市民勿對鯨魚造成過多滋擾，觀鯨時也應保持一斷遠距離，以免影響鯨魚尋路游回大海。

他建議政府相關部門，在海面巡視時應不時提醒附近船家，在經過鯨魚出沒海域時應減慢行駛，以免撞到鯨魚，同時也要留意水域狀況，控制水域船隻數目。