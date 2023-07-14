西貢鯨魚| 專家提醒遠離鯨魚　嚴重可致擱淺　觀鯨需注意11守則

香港水域罕有地出現鯨魚，令不少市民雀躍萬分，更有人轉程出海追鯨。不過，鯨豚類動物天生使用回聲定位，人類活動或對其構成影響，海洋公園保育基金科學主任陳梓南今日（14日）表示，鯨豚對聲音敏感，如有船隻於附近經過，可能影響其回聲定位，無法回到原本的棲息地，最嚴重或會使其擱淺，因此呼籲市民與鯨豚保持距離。



如何觀賞鯨豚之餘，又避免對其構成影響？陳梓南指，漁護署有制訂相關指南，一共有11項守則，當中提到，每次只可有一艘觀豚船在其500米範圍內觀賞，而且不可試圖接觸或餵食。



+ 5

專家估計鯨魚身長約7米 屬未成年布氏鯨

海洋公園保育基金人員今早與漁護署於昨日發現鯨蹤的水域巡視，惟未有發現鯨魚，反而見到前來觀鯨的市民陸續增加。

香港海洋公園總館長黃永康表示，根據網上影片，相信鯨魚品種為布氏鯨，其身長估計約為7米，較成年的布氏鯨為細小（成年可長約12至17米），相信並未成年。他續指，布氏鯨出沒於熱帶或亞熱帶海域，故香港確實為其出沒之處，對上一次發現為2021年，惟該布氏鯨最終於深圳灣擱淺。

海洋公園保育基金科學主任陳梓南（左）及香港海洋公園總館長黃永康（右）。（歐嘉樂攝）

黃永康表示，布氏鯨本身有機會獨處，故今次單獨現身並非不尋常。單憑網上片段，他指難以判斷其性別，但可見牠舒暢地游泳及進食，未見異樣，亦證明水質適合其生活。他又指，布氏鯨一般會進食群體魚，例如沙甸魚。

至於布氏鯨會否對市民構成危險，他提醒，市民應與任何野生動物保持距離，即使鯨魚無意傷害他人，但亦可構成風險，「佢體形咁大，挨一挨埋嚟都會受到傷害」。

▼2023年7月13日西貢鯨蹤▼



陳梓南則指，今日巡視期間發現遊艇增加，但鯨豚依靠回聲定位，人類活動例如船隻經過，摩打聲或會對其構成影響，令到鯨豚被困，無法回到原本的棲息地，最壞的情況更可能會擱淺。

事實上，漁護署制定了觀豚活動守則，同樣適用於觀賞鯨魚。該守則如下：

1. 以緩慢穩定的速度前進或停船，不可突然改變航向，船速不可以超過10海哩。

2. 每次只可有一艘觀豚船在海豚500米範圍內觀賞。

3. 當鯨豚在船的正前方100米以內，船隻應減速或停船，以免產生浪花，對其造成騷擾。

4. 不可向鯨豚迎面前進，只以斜角靠近。

5. 不可在鯨豚附近「開倒車」。

6. 不可追逐或穿越鯨豚游泳的路線；不可分開鯨豚母子或群體；不可迫趕鯨豚游往船隻、魚網及岸邊淺水處。

7. 不可試圖接觸、餵飼鯨豚或與之游泳。

8. 不可拋掉垃圾，不可棄置任何燃料及污染物。

9. 尊重鯨豚，讓牠們選擇接近或離開船隻。如找到一群難以觀察的鯨豚，請不要騷擾牠們，應另覓較合作的一群。

10. 觀豚時，應以低速與海豚並行。

11. 如觀察跟隨著雙拖船的鯨豚，請注意：

觀豚船應緩慢地改變方向，並隨著拖網末端的浮標行駛。

當拖網漁船收網後，不可即時加速離開，應確定鯨豚散去後，才小心地以低速離開。

