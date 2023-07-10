輸入外勞｜運輸業7.17接受申請　一、兩個月完成審批　第四季到埗

政府早前宣布推出運輸業輸入勞工計劃，以紓緩航空業及公共小巴、客車行業人手嚴重短缺問題。當局宣布計劃將於下周一（17日）開始接受申請，航空業及公共小巴、客車行業的配額上限分別為6300和1700個，截止日期為7月30日，審批程序最快1至2個月內完成。

運輸及物流局局長林世雄指，估計今年第四季會有運輸業的外勞入職提供服務，又指當局無就輸入勞工計劃下的勞工年齡設上限，讓僱主和勞工按需要自行決定。



▼6月13日 政府公布引入1700個小巴及客車司機▼



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航空業可輸入勞工指定10個機場前線工種。計劃的申請人須為註冊商業實體，並持有機管局的合約、牌照、專營權及旅客處理許可證，以及在香港國際機場經營業務。申請人亦須就每名輸入勞工向機管局每月繳交400元。機管局每年亦會撥出與僱主繳交總額相若的款項。機管局會用由僱主繳交的款項及機管局主動投放的撥款，全數用來資助負責機場營運的本地前線員工的交通費。

機管局將於7月12日為業界舉行簡介會，講解計劃的申請手續和運作細節。申請人填妥申請表格後，需連同所需文件於7月17日至30日期間遞交予機管局。由運輸及物流局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組會審批申請，並由運輸及物流局常任秘書長作審批決定。審批程序會由機管局收到申請起計1個月內完成。

有意申請輸入司機的公共小巴、公共巴士服務客運營業證持證人，則需於7月17日至8月7日期間向運輸署遞交填妥的申請表格及所需文件。由運輸及物流局、運輸署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組會審批申請，並由運輸署署長作審批決定，審批程序會由運輸署收到申請起計1至2個月內完成。

政府表示，會設立查詢專線為有意申請的人士提供一對一的協助。如有需要，有意申請的人士亦可透過專線預約，然後親身到指定的運輸署辦事處，由工作人員協助辦理申請。

當局表示，運輸及物流局、機管局和運輸署近日與業界以及勞工代表會面，並已分別成立持份者諮詢小組，介紹上述兩個行業計劃的建議，並聽取持份者，包括勞工代表對計劃的意見。政府和機管局將會繼續透過有關諮詢小組與持份者保持溝通和加強資訊發放，每半年向勞工顧問委員會報告計劃的進度。

航空業、公共小巴及客車行業的申請表格和詳情已分別上載於運輸及物流局網頁及運輸署網頁。計劃推出後，勞工處執行的「補充勞工計劃」不會接受計劃所涵蓋的航空業及陸路公共交通司機行業的輸入勞工申請。

運輸及物流局局長林世雄。（馬煒傑攝）

運輸及物流局局長林世雄指，業界提出申請後，一至兩個月便可以完成審批，估計輸入勞工可於今年第四季入職，提供服務。

此外，文錦渡口岸昨日出現沉降事件，林世雄指，客車服務由於北行用香園圍，至於其他貨運則會以其他通道北行到內地，而由於文錦渡口岸南行不受影響，預計對於鮮活食品供港的影響不大。

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

