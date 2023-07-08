港鐵嚴打逃票9日票控671人　89宗涉挪用$2優惠　收罰款最多達67萬

政府2元乘車優惠開支引起爭議，運輸署上月26日起展開全港打擊行動，港鐵亦由6月25日上調附加費款額——重鐵乘客罰1,000元、輕鐵及港鐵巴士乘客罰370元。港鐵表示，6月25日至7月3日期間，9日內共發現671宗逃票個案，其中89宗個案涉違規使用2元優惠，相關人士已被徵收相關附加費。以最高罰款1,000元推算，收罰款最多達67萬元。



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港鐵表示，6月25日至7月3日期間，港鐵人員在查票時共發現671個逃票個案，其中89個個案涉及違規使用2元乘車優惠，已向相關逃票個案的乘客徵收附加費。港鐵稱，已加強查票密度及調配人手，同時就繳付正確車費加強宣傳教育。

為打擊逃票及違規使用2元優惠等行為，港鐵上月25日起上調附加費款額，其中重鐵網絡附加費由500元增加至1,000元，而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至370元。

運輸署轉介一宗違規用2元優惠個案至警方跟進

另一方面，運輸署上月26日起聯同公共交通工具營辦商及外判保安，展開一連兩個月的「三人小隊」打擊行動，該署昨稱截至7月5日，專責小隊共查核了接近70條專營巴士、小巴、居民巴士路線及渡輪航線約700個班次，當中查核了超過270名懷疑違規使用2元優惠計劃的乘客，並將一宗個案轉交警方作進一步跟進。