名駒「金鎗六十」衞冕香港馬王寶座　連續三年登頂創香港賽馬史

賽馬會冠軍人馬獎今日頒獎，香港馬王「金鎗六十」憑其超卓表現，衞冕馬王頭銜，連續三年登上香港馬王寶座，創下香港賽馬史，同時連續第三年當選最佳一哩馬。



另外，蔡約翰破紀錄第12次榮登香港冠軍練馬師寶座；澳洲騎師潘頓則第6度奪得香港冠軍騎師殊榮；至於「告東尼獎」由何澤堯獲得。



「金鎗六十」今季上陣五次四奪冠

賽馬會冠軍人馬獎今晚舉行特別頒獎典禮，備受港人喜愛的香港馬王「金鎗六十」，憑藉超卓表現，於2022/2023年度馬季屢創紀錄，連續第三年登上香港馬王寶座，成為香港賽馬史上首匹連續三年奪得此項殊榮的賽駒。

「金鎗六十」今季在一哩一級賽中取得連串佳績，因而連續第三年當選最佳一哩馬。今年七歲的「金鎗六十」今季上陣五次，只有一仗與頭馬無緣，在浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）中不敵「加州星球」僅屈居亞軍，其後接連攻下董事盃（1600米）、花旗銀行香港金盃（2000米）及富衛保險冠軍一哩賽（1600米）三項一級賽。

累計25捷 總獎金1.48億

「金鎗六十」服役至今上陣29次，取得25捷，另有三次跑入位置，累積總獎金進一步增至約1.4793億元。「金鎗六十」今年4月亦連續第三季揚威富衛保險冠軍一哩賽後，至今已九度在一級賽中稱王，超越「美麗傳承」的紀錄成為歷來勝出最多一級賽的香港賽駒。

潘頓第六度榮膺香港冠軍騎師。（賽馬會提供）

「金鎗六十」今年的優異表現也反映於2023年首份浪琴全球最佳賽駒排行榜之中。該駒在接連勝出董事盃及花旗銀行香港金盃兩項一級賽後，一度以125分的國際評分榮登榜首，目前則以125分的國際評分與「金鑽貴人」在排行榜上並列第三位，僅次於日本賽駒的「春秋分」及英國的「瞄得對」。

賽馬會表示，星級賽駒「金鎗六十」萬衆矚目，除了因為戰績彪炳外，還有其華人鐵三角組合。該駒一直由呂健威訓練，何澤堯策騎，馬主則為陳家樑，並指在不乏具名氣外國騎練的香港馬壇中，馬主與練者一直支持華將，更顯得難能可貴。

蔡約翰第十二度榮膺香港冠軍練馬師。（賽馬會提供）

蔡約翰奪冠軍練馬師寶座 潘頓獲冠軍騎師殊榮

至於其他獎項方面，蔡約翰破紀錄第12次榮登香港冠軍練馬師寶座；澳洲騎師潘頓第6度奪得香港冠軍騎師殊榮，他已打破莫雷拉所保持170場的騎師單季頭馬紀錄，以及取得在港從騎1,600場頭馬的里程碑，香港賽馬史上迄今只有潘頓與韋達能成功在港贏得1,600場頭馬。

何澤堯刷新個人單季最多頭馬紀錄，成為本季成績最佳的本地培育騎師，因而獲頒「告東尼獎」。（賽馬會提供）

何澤堯獲頒「告東尼獎」

至於騎師何澤堯，以94場頭馬刷新個人單季最佳紀錄，成為本季成績最佳的本地培育騎師，因而獲頒「告東尼獎」。