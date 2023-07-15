颱風泰利｜風球下多區空氣質素健康指數甚高　大埔最差逼嚴重水平

據環保署錄得的空氣質素健康指數，截至下午兩時，多區的空氣質素健康指數達到「甚高」水平，當中大埔最為嚴重，空氣質素健康指數為10，逼近最高的「嚴重」水平。環保署表示，受呂宋附近的熱帶氣旋外圍下沉氣流影響，本港今日天晴及極端酷熱，微弱風勢不利污染物擴散，故預測今日稍後時間，部份空氣質素監測站的空氣質素健康指數可能達至「甚高」或「嚴重」水平。



▼7月14日 傍晚天空現魚鱗天▼



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據環保署錄得的空氣質素健康指數，截至下午兩時，有九區一般監測站的空氣質素健康指數達到「甚高」水平，當中包括中西區、葵涌、荃灣及元朗等，其中以大埔區最為嚴重，空氣質素健康指數為10。

多區錄得較平常為高的空氣污染水平，環保署解釋，受呂宋附近的熱帶氣旋外圍下沉氣流影響，本港今日天晴及極端酷熱，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

環保署預測今日稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數可能達至「甚高」或「嚴重」水平。環保署續指，根據香港天文台預測，預料該熱帶氣旋將在未來一兩日逐漸增強，帶來狂風驟雨及雷暴，預料屆時本港的空氣質素得到改善。

發言人提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。