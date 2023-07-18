DSE放榜｜語文失手大學止　2考生讀東華護理成績佳　拒兩大學招攬

中學文憑試放榜在夕，未能升讀學士課程的考生另可選高級文憑或副學士課程，再銜接學士學位，追逐理想職業。22歲袁景桐 (Joseph)以及23歲莊霆軒 (Alex)現為東華學院護理學（榮譽）健康科學士高年級一年級學生，他們都經歷放榜失意，但輾轉之下，亦成功入讀護理學士課程，得以繼續追隨護士夢。



照顧癌父及患病經歷萌生護士夢

莊霆軒及袁景桐成為護士目標清晰，源自他們都曾被護士照顧的經歷。莊霆軒從小身體因皮膚敏感及一次嚴重擦傷而出入醫院，因此經常獲護士悉心照料，「照顧人呢份信念傳染咗俾我」，始想往護士方向發展。袁景桐高中時期，因父親不幸罹患大腸癌，經常陪伴父親出入醫院，開始對醫療行業感興趣；他有一次因弄傷下巴而到醫院，一位男護士替他縫針。為了令他放鬆，護士與他聊天，使他對護士認識加深，決心踏上護士路。

一人英文、一人中文成績未達標無緣大學

雖然袁景桐及莊霆軒的求學之路非一帆風順，但他們亦成功朝着自己的理想進發。袁景桐坦言初中未有認真讀書，及至爸爸患病，為了不讓爸爸擔心，他決心努力讀書。出身中文中學，英文是他的弱科，最後放榜成績最佳5科只有17分，英文未能達到大學最低3級要求；而莊霆軒最佳5科只有14分，中文未能達到大學最低3級要求，但他不認為「DSE 考得唔好就代表你唔成功。」

二人並未因成績而一蹶不振，反之另覓方向。袁景桐早於放榜前，已準備很多「後路」，細心考慮後，決定報讀護理相關高級文憑，讀完至少有登記護士牌在手。莊霆軒則報讀護理相關副學士課程，卻發現課程不太適合自己，更出社會工作一年冷靜自己，始發現護士之心不滅。冷靜一年後，他更確立成為護士目標，而重返校園，報讀護理相關高級文憑課程。

袁景桐 （左）及莊霆軒在模擬教室示範護理技巧。（容嘉儀攝）

獲港大中大護理學系招攬

袁景桐完成兩年高級文憑課後，因經濟問題而到老人院全職工作一年，體驗護理工作，更加確立其想成為註冊護士理想，而入讀護理系學士課程。有清晰目標，但求學路非一帆風順。「串英文字到兩點，第二朝7點起身返學。」袁景桐因英文底子差，突然面對全英文教學及考試，使他需要更努力去適應及學習，習慣後，他指慢慢「開始捉到路」，懂得如何有方法去讀書，不但連續三年拿到獎學金，完成高級文憑後還收到港大及中大護理學士向他招手。

雖然莊霆軒再歷副學士失意，「最緊要唔好放棄」，再修讀高級文憑期間，努力自製筆記去學習及練習護理技巧，護理考試中獲滿分，又收到港大護理學士有條件取錄。最終兩位決定原校升讀護理學士課程，向夢想邁得更前。

護理學課程約14人爭一位

東華學院「護理學（榮譽）健康科學學士」課程受SSSDP 資助，並提供400個學額，亦將於今學年增設130個三年級入學的銜接學額，今年收取逾6,000份申請，約14人競爭一個學額，學院設網上及現場報名。