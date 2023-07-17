DSE｜前懲教員讀護士學校　憶昔日犯人暈倒未能主動救援萌生轉行

公營醫院醫護流失潮未止，行業人手需求大增，有不少人選擇中途轉「跑道」，到醫管局護士學校進修成為護士。28歲的袁海鑌原為懲教人員，因遇上犯人暈倒，被動等待救援，萌生學習護理技能的念頭，甚至決定「轉跑道」入讀護士學校，希望日後當「白衣天使」幫助有需要的病人。



犯人突暈倒始反思 教官萌生變白衣天使

28歲的袁海鑌是屯門醫院普通科護士學校一年級生，此前曾任職懲教署3年多。他憶述有次看守一名犯人時，對方突然暈倒，當時同事只能報警求助，一起被動地等待救援，令他反省急救技能的重要性。他認為，若有醫療相關的知識及技能，可以即時幫助有需要的人士，假如年邁父母突然暈倒，自己也有能力救助，便決定轉換「跑道」報讀護士課程。

他中學時曾修讀生物科，大學則修讀海洋生物科技，紮實的理科根基使他較容易掌握課程。被問會否擔心行業工時長、壓力大，「我想年中無休添，日日都可以照顧病人！」

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從事保險業4年後 毅然重拾護士夢

另一位伊利沙伯醫院普通科護士學校一年級生、30歲的黃子晴，兒時夢想成為護士，但因無修讀理科而打消念頭。她中七畢業後，投身保險公司市場推廣部約四年，期間接觸很多患病案例，再次萌生做護士的想法，直至疫情襲港，醫護人員緊守崗位抗疫，觸動她決心轉換「跑道」。

她留意到身邊沒有理科學歷的朋友，也有機會成功當護士，為她轉行的決定打下「強心針」，一年前報讀屯門醫院普通科護士學校。她說，課程以教授技能為主，即使未有理科根基，只要願意花時間和心機，也能掌握派藥、洗傷口、插胃或尿喉等技能。

黃子晴指護士工作雖辛苦但值得。（容嘉儀攝）

護士學校合共設300個學額 最快5年獲雙重證書

明愛醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院的普通科護士學校，各開辦4年全日制「護理學專業文憑課程」，分別提供100個學額。課程相等於資歷架構第5級資格，學生須修讀30個核心科目及完成1400小時的臨牀實習，每年學費$29,980至$35,920。

入學門檻為文憑試5科成績，須考獲「33222」等級（3個核心科和2個選修科）。畢業生除可成為普通科註冊護士外，亦可再進修多一至兩年，完成護理學相關學士，最快5年取得雙重證書。

屯門普通科護士學校校長朱慧玲指，以往大約5至6人爭一個學額。設有半小時的入學面試，分為個人及小組作答形式，中英文考核各佔一半，討論題目一般圍繞生活及社會時事。課程即日至7月21日接受報名，8月9日公布取錄結果。