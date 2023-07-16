7.16食肆優惠｜冬瓜盅二人晚餐71折　廿多名顧客輪候開賣大呼抵食

第二期2,000元消費券今（16日）發放，不少零售儏飲集團趁機推出優惠吸客，包括午市、晚市部份套餐七一折。大家樂今日再度推出「冬瓜盅二人小菜晚市套餐71折」優惠，原價140元冬瓜盅二人餐，折後售99元，希望帶動餐飲業生意增長。

在深水埗的分店，不少市民提早排隊等候購買冬瓜盅，在開售前15分鐘，已派籌至20號籌，認為99元購買冬瓜盅連兩款小菜「抵食」。



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大家樂繼7月1日推出「冬瓜盅二人小菜晚餐71折」後 ，再度推出，但冬瓜盅此產品只於某些分店之晚飯時段供應，售完即止。「冬瓜盅二人小菜晚餐」包括一客消暑清熱冬瓜盅，一客招牌明爐叉燒，兩客任選特色小菜，兩碗白飯。

今日記者在晚市時間前往了位於深水埗長沙灣道的大家樂分店，不少市民於晚市六時前已經排隊等候購買冬瓜盅。在大約5時45分，已派至二十幾號籌，有廿多位市民正拿着籌號牌等待購買冬瓜盅。

有食客到太子分撲空

有排隊市民指她是幫家人來買冬瓜盅外賣，「不過都唔係間間分店都有啱啱去咗太子一間係冇嘅。雖然未食過但因為「好抵食」所以都特意前來，「見到佢99蚊又有其他餸揀好似幾抵，唔知原來六點先賣，四點零就黎咗啦。」

有排隊市民指她是幫屋企人來買外賣，「不過都唔係間間分店都有啱啱去左太子一間係冇嘅。（陳泳藴攝）

不管是否美味 價錢相宜抵食

另一位市民林女士則是堂食食客，她同樣認為這優惠十分划算，「而家99蚊，原價要140蚊，而家平咗好多啊，99蚊有三個餸食唔晒咪帶返去。」亦有市民指價錢十分相宜，之前未吃過，因此沒有對味道有很大期望，「無論好唔好食，有三個餸即係三個餐都抵啦，食唔晒咪聽日當晏晝嗰餐。」她知道優惠得今日便前來排隊。