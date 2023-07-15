消費券2023｜周日派$2000　八達通派百萬張現金券　一文看清須知

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】第二期2,000元消費券最快7月16日發放，不過市民須確保已完成資格審核，否則將無法如期領取消費券。至於八達通用戶若6月30日合資格消費未滿3,000元，亦將會延期至下個月派發。



此外，八達通亦將在7月18日至8月11日，每早10時在App派發現金券，包括大家樂、麥當勞、日本城、星巴克等商戶，其中一日為OK便利店5元現金券。換言之，若八達通用戶在OK便利店拍卡領消費券，再在App搶領現金券，便可獲25元相關優惠。



八達通用戶6.30合資格消費滿$3000才可準時領券

第二期消費券再多10萬人獲核實資格，即約650萬名市民最快可在7月16日獲發消費券，當中包括約22萬名新合資格的登記人。

不過八達通消費券用戶需要在6月30日或之前，合資格消費滿3,000元，才可最快在7月16日領取第二期2,000元。若該批用戶已獲政府核實消費券資格，但仍未能如期領取，需趕在月底前合資格消費券滿3,000元，才可在8月16日領取第二期。

八達通消費券最遲領取日為今年11月16日，即死線為10月31日。

市民可經4個途徑領取八達通消費券。（網頁截圖）

四個領取八達通消費券方法

1）設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭、公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）；



2）7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店；



3）八達通手機App（須具有NFC功能、iOS 13以下的手機除外）；



4）八達通服務站。



▼八達通App領取消費券▼



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四個查詢「合資格消費」方法

1. 八達通消費券查詢網站



2. 使用八達通App直接拍卡查詢（Android手機需具備NFC功能、iPhone 7及iOS 13以上型號 iPhone）



3. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」



4. 八達通電話熱線2969 5588



▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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至於「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。

八達通早前提醒，市民可在八達通消費券計劃網頁，輸入已登記消費券的八達通號碼，以及消費券登記參考編號的最後8位數字，以查閱「不合資格消費」的交易詳情。

八達通消費券計劃網頁。（八達通提供）

可善用八達通App查閱功能

此外，市民可善用八達通App的查閱功能，以得知消費券相關的交易詳情及金額。該功能更可透過輸入八達通卡的號碼，幫助親友包括長者查閱︰

．可領取／已領取消費券的金額；

．尚未領取的消費券金額；

．領取消費券的限期；

．「合資格消費」累積總額；

．各項「合資格消費」、「不合資格消費」的交易詳情。



▼4月16日 發放消費券2023年第一期消費券▼



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若未完成資格審核須補交資料 才獲發消費券

除了合資格消費不足外，市民亦可能因未完成資格審核，導致未能如期領取消費券。政府已透過特定電話號碼（6059 1120）發放短訊通知。

市民可透過熱線（18 5000）的語音系統，查詢其資格審核結果和將獲發的券額。若獲通知不符合資格審核，如有異議，可在收到相關短訊通知後14天內，以書面提出覆檢申請。

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OK便利店領消費券獲發$20優惠券 付款時可扣減

OK便利店公布優惠，市民在7月16日至7月22日，到旗下各分店領取八達通消費券，便可獲4張價值5元的優惠券，包括︰包裝飲品或酒精類產品、雪糕／鮮奶／鮮豆漿／乳酪類產品、零食類產品、麵包／蛋糕／三文治產品。優惠券在每次淨消費滿20元方可使用，有效期至8月15日。

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八達通7.18至8.11派100萬張現金券

八達通近日推出「連環快閃現金賞」，在7月18日至8月11日每早10時，於八達通App派發100萬張現金券，總值750萬元，每日參與的商戶不同，包括大家樂、麥當勞、日本城、星巴克等。現金券有效期為兩周，每名用戶每日只限領取一張，先到先得，即活動期間最多可領19張。

1. 打開八達通App，按「好賞嘟」進入頁面。

2. 連結任何八達通至「好賞嘟」獎賞計劃。

3. 揀選心水及派發現金券的商戶，並點選加入。

4. 每早10時準時打開八達通App，點選「好賞嘟」。

5. 點選快閃現金券，並按立即下載。



此外，八達通將在7月19日派發OK便利店現金券5元。換言之，若連同上述的20元優惠券，以八達通領取消費券的市民可領取25元OK便利店優惠。

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八達通以外的消費券自動派發至用戶電子錢包

至於另外5間營辦商，即AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe、BoC Pay及Tap & Go，該2,000元消費券則在當日自動派發至用戶的電子錢包，並無其他領取方式。由於上述電子銀包並無儲值上限，兩期合共5,000元消費券，只需在明年1月31日的限期前使用便可。