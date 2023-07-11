消費券7.16派$2000｜美心推套餐七一折　大家樂再推99元冬瓜盅餐

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】第二期2,000元消費券最快7月16日發放，美心集團及母公司DFI零售集團也趁消費券推出優惠吸客，包括午市、晚市部份套餐七一折、餅店燒餅及飲品七一折、購買惠康現金券額外獎賞等。



大家樂集團也宣布，同日全港分店再度推出「冬瓜盅二人小菜晚市套餐71折」優惠，原價140元冬瓜盅二人餐，折後售99元。



▼4月16日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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美心七一折限套餐 部份分店不提供

美心集團旗下多個品牌均會在7月16日再度推出七一折優惠，包括美心MX的「去骨海南雞飯」及「枝竹火腩飯」套餐午市及晚市七一折優惠，除大會堂、大學站、落馬洲站、西九高鐵站及機場中場分店外，其餘分店均會在當日提供這項優惠。

此外，全線美心Food2 也有兩個套餐，包括「白咖喱香茅烤雞髀飯」系列及「去骨海南雞」套餐，亦將在同日午市及晚市於旗下三間分店推出七一折優惠。

集團旗下另一食肆can.teen則會在當日午市及晚市於四間分店，包括中環太子大廈、長江集團中心、世紀廣場及金鐘海富中心，推出「星洲蝦麵」系列及「招牌去骨海南雞」系列七一折優惠。

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美心西餅及東海堂部份產品七一折

美心西餅及東海堂今次也有參與提供七一折優惠，市民在7月16日在美心全港160間分店購買軟心芝士燒餅及香滑港式奶茶、或在東海堂全港約80間分店購買紅豆銅鑼燒及花生銅鑼燒，均可享七一折。

大家樂冬瓜盅餐屬晚市套餐

大家樂集團旗下的大家樂快餐也會在7月16日，於全港逾140間分店再度推出「冬瓜盅二人小菜晚市套餐71折」優惠，原價140元冬瓜盅二人餐，折後售99元，包括兩款精選小菜及一客明爐叉燒，附送白飯及中國茶，希望帶動餐飲業生意增長。

大家樂在7月1日及2日推「冬瓜盅二人小菜晚市套餐71折」優惠。（大家樂Facebook圖片）

DFI 零售集團（前稱牛奶公司）也趁新一輪消費券派發，旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven推出各項優惠。其中市民如在7月16日至18日，於惠康、Market Place、3hreesixty或Oliver's The Delicatessen購買1,000元購物現金券，可獲送一張50元購物現金券，現金券有效期至2023年8月20日，並不設最低消費要求。

此外，在7月16日至31日期間，於萬寧門市分店使用各類電子支付工具，不同消費金額可獲不同即時扣減，如購物滿298元，可即時扣減28元。而在萬寧官網網店使用各類電子支付工具，購物滿808元，並選擇店取服務，更可即時扣減118元。

全港7-Eleven分店在7月16日至9月12日期間，購買現金券也有額外回贈，凡購買300元現金券，即額外送多一張30元現金券，贈送的現金券不設任何消費限額，亦可即時在店內使用。

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