消費券｜食肆迎第二期派$2000再推七一折優惠　一文看清名單

飲食業繼7月1日推優專活動後，今日（16日）也趁第二期2,000元消費券發放首日推「7.16飲食界慶回歸優惠活動」，並繼續以七一折為主，有連鎖茶餐廳全日堂食七一折，也有多間食肆指定放題套餐七一折等。



當中「喫茶」所有甜品七一折、「COTI」所有飲品七一折、「牛角Buffet」指定放題套餐七一折、「溫野菜」野菜王品盛合七一折。相關優惠一文看清，市民要留意使用條款及限制等。



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繼7月1日優惠後，香港飲食業聯合總會、現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會、香港日本料理店協會及優質旅遊服務協會聯合推出的「飲食業慶回歸優惠活動」，除特別聲明外，有關活動推廣日期為今日、即消費券第二期派2,000元同日。

有關優惠涵蓋多間快餐店、各式餐廳酒家、咖啡店及放題店等，大多以71折為主，熱門優惠如下：

．美心 MX: 枝竹火腩飯系列及去骨海南雞系列午晚市七一折

．麥當勞: $11 菠蘿吉士批兩件(參考價$20)

．大快活: 午市粟米肉粒飯七一折

．太興: 全日堂食七一折

．牛角: 和牛西冷/肉眼 七一折

．蛋撻王:酥皮/牛油皮蛋撻每件$7.1

．牛涮鍋: 精選放題套餐七一折

．牛角Buffet:指定放題套餐 七一折

．温野菜:野菜五品盛合七一折 (銅鑼灣店除外)

．COTI：所有飲品七一折

．喫茶：所有甜品七一折

▼全部優惠一表看清▼

