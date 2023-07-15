消費券2023｜百佳買滿$300送$100券　Trip.com限量台北機票買1送1

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】第二期2,000元消費券7月16日發放，多個連鎖集團相繼公布優惠詳情。



OK便利店、DFI零售集團（原牛奶公司）、百佳超級市場、麥當勞、Trip.com等亦推出禮券或折扣優惠。例如在百佳門市買滿300元，即送總值100元現金優惠券；萬寧網購店取買滿808元即減118元等，至於旅遊服務網站Trip.com更推出限量來回台北機票買一送一。



惠康購物現金券買$1000送$50

由7月16日至18日，於DFI零售集團旗下惠康、Market Place、3hreesixty或Oliver's The Delicatessen購買現金券，凡買滿1,000元購物現金券，即送一張50元購物現金券。所贈送的現金券有效期至8月20日，並不設最低消費要求。

每人限購10,000元現金券，可使用任何支付工具購買。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。優惠只適用實體店購物。

萬寧網購店取買滿$808減$118

由7月16日至9月15日，八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay用戶，在萬寧消費合共可享高達538元即時扣減優惠。顧客使用優惠時，只須出示其電子支付平台的優惠條碼，或於收銀處告知職員使用優惠。

7-Eleven現金券買滿$300送$30

由7月16日至9月12日，凡購買7-Eleven現金券滿300元，即一套10張30元現金券，即額外送30元，可使用任意一款電子支付工具購買。贈送的現金券不設任何消費限額，顧客可即時在店內使用，但不適用於購買香煙或服務項目。

另外由7月14日至18日，指定雪糕產品優惠價發售，包括︰各款MOVENPICK雪糕／雪葩100毫升，售80元4盒；樂天涼快沙冰／「爽」冰凍甜點杯／雪見大福雪米糍／宮田雪糕筒／固力果巨型甜筒，售68元5盒。

即日起到百佳購物滿$300送$100現金優惠券

由即日起至7月23日，在全線香港百佳門市買滿300元，即送總值100元現金優惠券，包括1張50元百佳門市現金優惠券（滿200元可使用）、1張50元PNS網購現金優惠券（滿350元可使用），有效期至7月27日。

由即日起至7月30日，買兩張500元電子禮券，即合共1,000元，即獲額外送100元PNS網購送貨到府電子優惠券，可於下次單一消費滿1,000元使用，有效期至9月30日。

Trip.com︰獨家限量台北機票買一送一

Trip.com公布，與大灣區航空合作，推出香港至台北往返機票買一送一優惠。7月16及17日晚上10時，留意「Trip.com 獨家大灣區航空買1送1」標籤，以競搶機票。

成功者即可免費獲得一張相同的來回台北機票 （僅限成人票），可於今年12月31日之前成行，以人均800元起超值優惠快閃台灣。

在7月18日至20日每晚10時，Trip.com亦提供多間酒店的競搶優惠，包括999元入住香港WM酒店、999元入住澳門葡京酒店、499元入住深圳硬石酒店等。

在7月18日及19日晚上10時，Trip.com並推出玩樂體驗門票買一送一快閃優惠，包括Häagen-Dazs外賣雙球雪糕買1送1、香港樂高探索中心及香港杜莎夫人蠟像館門票買1送1等。

此外，在7月21日晚上10時，Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡、機場快線單程票一張，均只售10元。上述所有優惠均數量有限，先訂先得。

Mastercard限量買機票優惠 滿$1000減$250

Trip.com亦夥拍Mastercard推出優惠，在7月16日凌晨12時及晚上10時、7月18日至21日每晚10時，發放Mastercard專享限量機票優惠代碼。憑優惠代碼購買機票，並以港澳地區發行的Mastercard結賬，滿1,000元可減250元。

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麥當勞App推7款優惠券 免費升級加大

麥當勞公布，適逢新一輪消費券即將發放，由下周一（17日）起，麥當勞App再度推出消費券攻略，會員能以優惠價享用麥當勞7款美食︰

．大可樂1元

．兩件麥炸雞超值套餐及免費送蘋果批 / 菠蘿吉士批36元

．選購超值套餐免費升級加大超值套餐

．兩件菠蘿吉士批11元

．黃金蝦餅一件（配泰式辣醬）配飲品15元

．醒晨超值選21元

．脆辣雞腿飽超值套餐30元



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麥當勞亦公布，下周續推出「麥麥勁賞您有得揀！ 」App會員在下周一至下周日期間，只需打開App並點擊相關廣告條，即可從5款優惠券中，自由選擇其中一款，揀選後將於7月24日內存入其麥當勞App帳戶，有效期至7月28日。該5款優惠券包括︰

．指定超值套餐減5元

．雙層芝士孖堡超值套餐33元

．板燒雞腿飽配飲品26元（下午茶優惠）

．兩件原味麥炸雞配汽水26元（下午茶優惠）

．Double魚柳飽超值套餐配一個蘋果批45元（晚間6時起）

