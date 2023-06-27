大坑西邨重建｜深水埗區議會籲先安置後重建　促平民屋宇別脅迫

大坑西邨重建在即。深水埗區議會今日（27日）召開會議，討論到區議員要求負責重建遷置的平民屋宇有限公司及房屋局，應回應居民訴求，會議期間通過臨時動議，促請該公司停止相關高壓和逼遷手段，以及跟從城規會做法，必須先做到居民妥善安置才可啟動重建。

有十多位大坑西邨居民代表到場，向與會的市建局代表遞交請願信，指摘平民屋宇未回應居民「一屋換公屋」訴求，回遷具體安排亦欠細節，促請政府介入處理。



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討論大坑西邨重建、要求平民屋宇及房屋局回應居民訴求的議程，主要由區議員及居民發言，市建局娑員旁聽並接收請願信。議程預計20分鐘，當中撥出5分鐘予居民代表發言，期間多名街坊一度鼓譟質疑時間過少，一番爭論後議會暫停，多給予數分鐘時間給居民發言。

關注組敦促房屋局介入 讓居民一次過遷入公屋

大坑西村居民權益關注組主席歐陽潔珍在會上表示，許多居於大坑西邨的長者年紀較大，難以接受、亦不想多次搬遷，希望政府能夠提供公屋給居民遷入，將重建完成後的大坑西邨單位交還予政府。

她又指，要求房屋局局長何永賢介入，落實一屋換公屋，「請局長莫因善小而不為，還我哋大坑邨居民一個公道。」

另一位在大坑西邨居住逾50年的街坊蔡女士則指，現時社會關注精神健康問題，但大坑西邨居民如同被遺忘：「好多老街坊真係食唔安瞓唔著，甚至會諗啲好負面嘅嘢去尋求解決。」

蔡女士表示，希望社會上各持者份認真切實去考慮邨內的歷史和居民的困境：「請大家唔好遺忘大坑西邨年老、有需要住屋居民嘅需要。」

▼6月2日 平民屋宇有限公司向大坑西邨居民提出回遷方案▼



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區議員斥回遷反口設「二度審查」

民主黨深水埗區議員袁海文在會上回應指，一直有在關注大坑西邨居民的情況，批評平民屋宇一直冷處理居民的訴求：「過往佢哋嘅態度都係不瞅不睬，作為區議員真係好憤怒，覺得成個處理係好離譜。」

他又提到，現時最大問題是沒有政府部門介入處理和作監督，批評平民屋宇沒有公布租金津貼的訂定準則，質疑若遷出須超過5年，居民是否仍可以獲得租金津貼：「應要清晰去定義何謂妥善及滿意安置。」

區議員提動議獲通過 先安置後重建

民協深水埗區議員李庭豐則在會上則指，平民屋宇現時要審查申請回遷住户的資產，推翻其在2019年「毋須資產審查」的口頭承諾，是向居民「二度審查」。

他隨即在會上提出動議，促請平民屋宇有限公司停止相關高壓和逼遷手段，回歸2016年及2021年城規會批准規劃議決，必須先做到居民妥善安置才可啟動重建，在5票贊成、0票反對、0票否決。