大坑西邨重建｜居民關注組指回遷安排未完善　促房屋局介入協助

石硤尾大坑西新邨重建踏入倒數階段，平民屋宇有限公司日前公布最新回遷安排，並提到倘住戶仍未提交「住戶資料聲明書」，會當黑戶處理，不會發放租金津貼。大坑西邨居民權益關注組今（11日）指，對方未有沒有妥善安置方案，促請房屋局介入，並重申居民訴求是「一屋換公屋」。



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年長住户恐租金津貼侵蝕原有援助

大坑西邨民興樓互委前主席王碧娟指，大坑西邨近七成居民是70歲以上長者，有長者住戶擔憂遷出時間太長，未必能夠等到回遷重建後的大坑西邨。

大坑西邨重建安置方案其中包括租金津貼，四人家庭可得合共81萬元租金津貼。關注組稱若接受回遷方案，領取租金津貼遷出，租金津貼或會超出資產限額，正領取政府津貼的住戶有機會失去該筆政府津貼，「明顯是對居民的壓榨」。王碧娟補充，平民屋宇担供的租金津貼，大概只可負擔到石硤尾區內的劏房租金。

重建小冊子未有詳情 居民憂被賣豬仔

關注組指出，平民屋宇日前派發予住戶的小冊子，「突然」加入「住戶資產審查條件」，認為有違2019年3月18日平民屋宇向立法會提交的信件，承諾「無需通過入息或資產審查，便可申請租住樓購買重建之後的單位。」

除了上述「回遷審查」外，關注組於6月5日平民屋宇與大坑西邨居民的第二次會議發現，於大坑西邨重建後，居民回遷需通過第二次審查，該審查並未曾於小冊子中提及，關注組形容其為「賣豬仔」。

望與平民屋宇達成共識

關注組要求平民屋宇派出「核心成員」，與居民會面達成共識，並且希望接納「一屋換公屋」的訴求，指可避免居民面對多次搬遷的困擾，解決年長住戶的困難。

另外，他們促請房屋局局長何永賢介入，盡快完善回遷方案。

房屋局：不適宜用公屋資源安置

房屋局發言人回應指，大坑西邨是私營出租屋邨，平民屋宇有限公司作為該地段的承批人，有責任妥善安置受該邨重建計劃影響的現有租戶。局方指，現時公屋的申請人數眾多且不斷增加，如使用公屋資源安置大坑西邨居民，將對輪候公屋的人士做成不公。

當局強調，在平民屋宇有限公司及市建局的重建計劃下，有足夠單位可讓合資格的租戶選擇在屋邨重建後回遷，而合資格租戶在過渡期間可獲特惠津貼及協助。故此，政府不宜亦不應使用公屋資源安置大坑西邨居民。