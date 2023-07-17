西貢鯨魚｜保育學會：本港多淺灘長時間逗留有危險　籲勿出海觀鯨

西貢海域上周四（17日）出現鯨蹤，香港海豚保育學會鄭家泰指，水深較淺，多淺灘及礁石，加上水上交通較為繁忙，鯨魚不熟悉環境之下，長時間逗留會有危險。他呼籲市民勿特意出海觀鯨，給予鯨魚空間，尤其快艇會對鯨魚造成噪音來源，影響鯨魚的導航系統。



▼7月13日 西貢現鯨蹤▼



《香港01》翌日（14日）於西貢南風灣對出海域仍發現鯨魚蹤影，香港海豚保育學會鄭家泰指，從影片可見，估計該鯨豚很大機會是布氏鯨，亦有可能是小布氏鯨或角島鯨，小布氏鯨及角島鯨分別曾經於大鵬灣及西貢出現。他表示，影片之中鯨魚「擘大個口」，相信是進食行為，仔細觀察可見有魚仔從鯨魚口中跳出來，為鬚鯨的常見行為，「佢哋會擘大個口，將一大啖海水含入個口入面，過濾裏面細小嘅動物。」

鄭家泰續指，鬚鯨對於大型動物攻擊性較低，對人類而言沒有威脅，外國曾有個別個案潛水員會被鬚鯨含於口中，但並無吞下，最後亦會吐出來。

香港海豚保育學會會長 鄭家泰（左）。（資料圖片）

他估計，鯨魚出現於香港水域有數個原因，其一是隨水流覓食，追著獵物進入香港水域；其次是迷路，甚或身體出現狀況，令導航能力變差，不小心進入香港水域，但從影片可見，該鯨魚健康狀況尚算良好。

鄭家泰指，香港對於大型鯨魚而言，水深較淺，多淺灘及礁石，牠們亦未必熟悉這裡環境，加上香港水上交通較為繁忙，倘鯨魚長時間逗留會有危險。

對於近日有市民特意租船去觀鯨，甚至乘搭快艇圍著鯨魚，他直言情況不理想：「每多一架呢啲船，都係噪音來源，有機會影響本身鯨魚嘅導航系統。如果佢本身想離開水域，都有機會比呢啲船阻攔咗。」他呼籲香港市民不要特意租船出海觀鯨，給予鯨魚空間。