律師陳子遷被私了案　3名施襲男被指判刑過輕　被加監至37至61月

律師陳子遷於2020年七一路經銅鑼灣時，譴責示威者是「黑暴」後遭圍毆「私了」。3名在現場出現的男子，被控暴動及有意圖傷人等罪，去年判囚19至34個月。律政司認為刑罰過輕，申請覆核刑期。上訴庭今（18日）開庭處理，律政司重申，事主僅叫示威者停止堵路，3 人卻在光天化日下主動襲擊事主，認為原審官淡化案情，其判刑理據亦忽略當日逾千人參與集結等。上訴庭3位法官即改判3人入獄37至61個月，半年內下書面判決理由。



3名被告：唐健帮（33歲）、譽韋崙（27歲）及鄭學洺（25歲），他們同被控有意圖傷人罪，唐另被控暴動罪，其餘兩人則被控非法集結罪，3人被加監17至27個月不等，其中唐在原審時被判入獄34個月，現加刑至61個月；譽和鄭原分別被囚25及19個月，現遭改判至42及37個月。

律師陳子遷供稱他當日見有人破壞後大感憤怒，曾指黑衣人是黑暴，之後便遭人圍毆。(資料圖片)

陳子遷遇襲後，網上出現陳遇襲的片段。(詳看以下截圖)

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指原審官淡化案情

律政司副刑事檢控專員高寶翠陳詞指，原審法官判刑時淡化案情，3名被告連同至少15人追打事主，並兇殘地用雨傘及大型金屬路牌施襲，當時事主孤立無援，及後被打至血流披面，惟三名被告依然沒有停止襲擊。高又指，事主當時只是叫示威者不要堵路，對方卻在光天化日下主動施襲，導致事主需要縫針及住院4天。

案發時有人堵路縱火及破壞店舖

高續指，當時正值暴力事件的高峰期，案發當日有過千人堵路、縱火及破壞店舖，示威者用雨傘掩護，希望掩飾身份，屬加刑因素。但原審法官判刑時未有仔細提及，只是輕輕帶過，判刑未能反映上述情況，以3年監禁作為傷人罪的量刑起點過低。

唐稱受挑釁遭法官反駁

唐的法律代表回應稱，唐受到挑釁，隨即遭法官彭偉昌反駁指：「對呢個講法好唔滿意。」法官潘敏琦亦指，示威者當時非法集結及破壞店舖，反問：「（路人）指罵都唔得？」

譽曾被判感化良好品格減刑不適用

譽的大律師指，原審判刑並非過分輕判，譽的施襲行為僅維持數秒，不過法官彭寶琴就質疑，譽曾於2015年因參與「光復元朗」事件被判感化令，原審法官認為他有良好品格及重犯機會低，因此給予刑期扣減的作法並不適用。代表鄭的大律師亦指，鄭犯案並非心思精密，也非為了滅聲，刑期已夠阻嚇性。

案件編號：CAAR13/2022