以人為本　善用科技　提升專科門診病人體驗

當聽見「AI尹光」唱《一人之境》能令你笑出眼淚；或與人工智能聊天機器人ChatGPT進行「無厘頭」對話而令你咯咯大笑時，可別忘記，人工智能不僅僅為大家帶來娛樂，在智慧科技與人類的交流上，也可帶來無限可能。



丹麥就是其中一個例子。丹麥除了快樂指數每年都名列前芧外，就連發展智慧醫療都位處世界前列，被譽為智慧醫療的先驅。丹麥幾乎所有公私營醫療院所皆採用電子化病歷，更被認為是全球推廣遙距醫療的標竿。



撰文：醫管局總行政經理（聯網運作）李立業醫生



病人如需到公立醫院專科門診覆診，只要在家中透過HA Go流動應用程式完成登記及繳費手續，到醫院後便可直接到電子健康服務站，掃描手機上的繳費單條碼，然後自助量血壓和度高磅重，測量結果會即時上載到病人電子檔案，方便省時。

丹麥的成功之道或許在於懂得好好運用「大棍子與紅蘿蔔」，當中有不少良好經驗或可借鏡。香港也正在急起直追，政府大力推動智慧城市的同時，醫管局也不敢怠慢，正不斷引進創新科技，努力發展智慧醫院和智慧醫療，改善公營醫療服務。

你心目中的「智慧醫院」是甚麼？也許每個人對智慧醫院定義不一。有些人認為智慧醫院代表綠色節能，有些人則會定義為高端科技的醫療設備與系統。在我而言，最為著緊的始終是「以人為本」，將智慧醫療體現在提升病人就診的體驗上；不要只顧著眼於科技而忘記了「人」，好好運用科技，施行以人為本的健康照護，才是王道。

診症過程中，若病人或家屬需簽署同意書，醫護同事會透過平板電腦提供電子同意書，減省耗紙，相關紀錄亦會即時儲存於病人電子檔案。

就以醫管局轄下49間專科門診為例，我們除了一直改善不同專科的病人輪候時間，還認為持續提升病人體驗是非常重要。有不少朋友曾向我抱怨，每次前往公立醫院專科門診都「好大壓力」，因為診所總是人滿為患；也有不少長者互相提醒說每次覆診，起碼要花半日時間呢！明白到看病最怕漫長等待，為了提升病人就診體驗，我們正推出一系列措施，理順專科門診的運作流程，包括預約、登記、診症、付款、取藥等安排。

我們正陸續展開在專科門診設置電子通道─易通道（Easy channel），在診所大堂會有多名穿著制服的服務大使和義工，專責向病人推廣及協助使用自助服務機和HA Go流動應用程式，以進行預約、登記、繳費、預約抽血、查看門診和藥劑部即時輪候狀況和選擇藥物送遞服務等，一概可透過手機及一站式電子服務站完成，省卻不少排隊時間。

病人在家透過HA Go完成登記和繳費，到達醫院後即可於電子健康服務站自助測量維生指數，如體重、血壓等，相關數據會自動上載至病人電子檔案，加快診症流程。

專科門診亦會陸續採用智能的候診管理系統，毋須醫護人手處理病人掛號、分流及廣播等工作，透過手機使用HA Go便能知道實時輪候情況。

醫管局會繼續積極推廣使用遙距醫療，並持續檢視和整合遙距醫療的種類和模式，包括門診、日間、住院及外展服務等。圖中病人在護士協助下在新界的村公所進行遙距覆診，免受舟車勞頓之苦。

診症過程中，若病人或家屬需要簽署同意書，醫護同事會透過平板電腦提供電子同意書，實行無紙化，相關紀錄亦會即時儲存於病人電子檔案。

診症後，如果病人需要預約下一次覆診日期，卻同時涉及程序較多的個案，如須同時預約覆診、造影檢查、抽血、轉介其他部門等，我們正計劃全面推出綜合病人服務站 （Integrated patient service station），一站式為病人集中處理各種預約安排，方便又省時。

及至取藥流程，病人可透過HA Go或傳統流程繳付藥單，之後可根據當時情況選擇藥房取藥，或藥物送遞服務，以方便不同病人的需要。藥物送遞服務將率先在今年11月全面覆蓋所有聯網的專科門診。至於其他智慧化惠民措施亦正陸續在不同專科門診推行，希望在不久將來，可以全面在所有專科門診實施。

此外，醫管局會繼續積極推廣使用遙距醫療，讓合適病人在求診時有多一個選擇。除專科門診和跨專科遙距診症外，我們會持續檢視和整合遙距醫療的種類和模式，包括住院、日間服務、外展服務等。

我們持續發展智慧醫療、智慧醫院並非要改變病人的習慣和思維，而是想提供更多優質便利的服務，讓病人有更多選擇及更好的體驗。我們十分理解部分病人，尤其不擅長科技的年長患者，可能未必選用HA Go、電子通道、藥物送遞等服務，他們仍可繼續使用傳統流程在櫃台登記、排隊繳費及取藥。但當越來越多病人選用電子化服務時，專科門診病人的整體輪候時間便能相應縮短。長遠而言，不論病人是否選用電子化服務，均可受惠。

醫管局持續發展智慧醫療、智慧醫院並非要改變病人的習慣和思維，而是想提供更多優質便利的服務，讓病人有更多選擇及更好的體驗。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

