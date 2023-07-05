香港人壽冠全球 ，「誰說永不會長壽」?



「延年益壽」一個古詞，久違了。論「延年」，醫療服務可算功不可沒。然而，五福中擁有長壽，卻不一定兼備康寧、善終 。



撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生



醫護人員為院舍長者訂立「預設照顧計劃」。

醫管局用25種慢性病病人實數推算，2026年時：

• 剛退休的65歲初老組別中，佔65%已患有至少一種病；剛退休同事敍舊時，何處就醫會否將成例牌話題？

• 久病長者住院日數約為健康長者的十倍，後者可能樂活踢波輕傷入院短住，前者卻是住院頻繁，歷程愁煩。

如真久病纏身，更長壽，可會更難受？

如何排難「益壽」呢？「益」日常粵語作動詞時亦指「利好」或「益善」；老人科專科團隊正是超越「延年」，利好歷程， 「益」了長者。

團隊有先見之明，三十年前眼見内科病房内不少臥床院舍病人，已起行破牆而出，外展到診，化煩為簡。人口結構老化速度日增，但是長者人均住院日數卻稍為下跌，團隊正是其一貢獻者。

醫管局十多年前獲兩個政策局支持，開展「離院長者綜合支援計劃」── 團隊善用數據評估長者風險，度身制訂療程，委託護士及專職醫療人員擔任個案經理，推行醫社合作，助其追蹤一些生活最基本需要，為照顧者減愁，令初癒離院回家後孤立無援的高危單或雙老免入院、更「康寧」。團隊發現計劃半年內可減少三成急症入院日數，如以去年約三萬多受惠長者推算，便或可減少達十個病房的需求。如此提質，不可不提。

「離院長者綜合支援計劃」的醫護團隊為長者提供出院後的支援服務。

長者患有末期疾病時，仍要接受插喉等創傷而未能逆轉病情的治療動作，是否「善終」？老人科團隊多年來致力長者自決，協助長者一家商討臨終時的「預設照顧計劃」，善渡末段旅程；他們更為院舍臨終長者入院特事特辦，令一家可相聚一刻；助在生者心緒得寧。應景一提，現正立法建議克服「預設醫療指示」的配套難題，請大家力撐。

香港快到「兩少護一老」比例的年代，要迎難想通如何力撐患病長者生活與生存；樂活──靠醫療激活，應該貢獻有限；善存──則應信醫療尚可多少益善。

醫管局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

