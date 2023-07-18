書展2023｜消委會推會場限定優惠　訂閱1年選擇月刊送最多6個獎品

「第33屆香港書展」明日（19日）開鑼，消委會公布將繼續參展，今屆的主題為「選擇綠新活」，攤位將摒棄發泡膠板搭建。而現場到消委會攤位（Hall 1B-A20），訂閱一年共12期《選擇》月刊的讀者，只要完成任務，最多可獲得六個獎品，包括RPET再生斜孭袋或白橡木皮置物盒二選一，亦有輕食木餐具套裝、簡約運動腰包、神奇放大鏡及圍裙等。



▼2023.07.18 第33屆書展參展商最後衝刺擺攤▼



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消委會攤位推廣環保 摒棄發泡膠板

消委會表示，多年來積極參加香港書展，與讀者近距離接觸，推廣消費者權益。消委會今屆書展的主題為「選擇綠新活」，並身體力行示範源頭減廢，屆時攤位將摒棄發泡膠板，首次以硬紙板製作展示板、工作枱及儲物櫈等，即使展覽完結後，仍可回收降解或重用。

消委會並推出會場限定獎賞，讀者親臨消委會攤位（Hall 1B-A20），訂閱《選擇》月刊並完成六大指定任務，可獲得最多六個獎品。讀者亦可在攤位的兩個「打卡位」拍照留念。

消委會推出會場限定獎賞，訂閱《選擇》月刊並完成六大任務，可獲得最多六個獎品。（消委會圖片）

1. 訂閲賞



《選擇》月刊推出全新訂閱禮品，讀者只需訂閱一年共12期《選擇》月刊，便可獲得一份禮品，包括「RPET再生斜孭袋」或「白橡木皮置物盒」。兩款禮品分別以PET膠樽，以及經FSC認證森林所取得的天然白橡木製成，環保又實用。



2. 額外賞



讀者訂閱一年共12期《選擇》月刊，除了上述訂閱賞外，更可額外獲得「輕食木餐具套裝」。



3. 快閃賞



讀者於周一至周五期間訂閱一年共12期印刷版《選擇》月刊，將額外加送三期網上版試閱。若在周末訂閱，則可額外獲贈圍裙一條。每日名額 50 個，先到先得。



消委會總幹事黃鳳嫺在記招中預告，在書展期間訂閱《選擇》月刊可獲優惠。（盧翊銘攝）

4. e-Pay 賞



為方便讀者以電子貨幣交易，《選擇》月刊攤位今年續設八達通及PayMe收費。每日首50名以電子支付訂閱一年共12期，或兩年共24期的讀者，可額外獲得「簡約運動腰包」一個。



5. Follow 賞



消委會日常以社交平台Facebook和YouTube發放最新資訊，讀者只需追蹤《選擇》月刊Facebook專頁，以及訂閱消委會YouTube頻道，並在會場出示相關頁面，即獲派發隨機禮物一份。每日名額50份，先到先得。



6. 關注賞



讀者只需關注《香港消費者委員會》官方微信公眾號，並在會場出示相關頁面，即可獲贈「神奇放大鏡」一個。每日名額 50份，先到先得。



▼2022.7.26 第32屆書展最後一日▼



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網上訂閱「宅家優惠」同樣有獎賞

此外，為了未能親身到書展的讀者，亦能獲得最新優惠，消委會同時推出「宅家優惠」。由即日起至7月31日，訂閱一年共12期《選擇》月刊（網上版或印刷版），同樣可獲贈「RPET 再生斜孭袋」或「白橡木皮置物盒」一個，以及額外神秘禮物一份。至於訂閲兩年共24期，更可獲棉質毛巾套裝。詳情可參閱網站。

翻查網頁資料，《選擇》月刊印刷版包本地郵費，一年12期價格為130元，兩年24期則為230元。至於網上版一年12期價格為108元，兩年24期則為198元。