消委會｜電壓力煲表現參差煮紅豆沙無起沙　美的、普樂氏整體低分

電壓力煲的廠商聲稱可於短時間內，由預設模式完成長時間烹調的佳餚，成為一眾家庭主婦和「打工仔」的至寶。消費者委員會今日（18日）出版新一期《選擇》月刊，實測市面上10款電壓力煲樣本，並以4道菜式評定其烹煮表現，發現電壓力煲較省電，但不一定較明火烹調省時，而烹煮表現亦相當參差，當中煲紅豆沙的整體表現最差，高達八成樣本均未能煮熟紅豆；而烹煮雜菜炆牛肋條時，亦有30%樣本未能攪勻及均勻地烹煮蕃茄，令醬汁不均勻；煲出來的老火湯亦較電磁爐煲湯方式清澈。

消委會總評顯示，10款樣本中，無一獲得5點最高評分，但80%樣本均獲得4點，當中「北極FRIGIDAIRE」售價僅898元，是10個樣本中第二平，同獲4點、售3,088的法國特福的價格是前者近3.5倍，而「普樂氏」和「美的」的評分則只獲3.5點，是眾多樣本中最低分。



消委會新一份《選擇》月刊，實測的10款電壓力煲樣本，售價介乎799至3,088元，額定容量由5升至6升，額定功率由約900瓦特至1,300瓦特，較常見的內置烹煮程式包括煲湯、慢煮、肉類、豆類等，消委會以相應烹煮程式、時間和壓力等，烹煮紅豆沙、雜菜炆牛肋條、瑤柱肉碎粥和螺頭雞湯，評測樣本的效能。（盧翊銘攝）

10款電壓力煲 售價$799至$3088

消委會實測的10款電壓力煲樣本，品牌包括飛利浦、「尚朋堂SPT」、法國特福、Smartech、寶康達、「北極FRIGIDAIRE」、樂聲牌、德國寶、普樂氏和美的，售價介乎799至3,088元，額定容量由5升至6升，額定功率由約900瓦特至1,300瓦特，較常見的內置烹煮程式包括煲湯、慢煮、肉類、豆類等，消委會以相應烹煮程式、時間和壓力等，烹煮紅豆沙、雜菜炆牛肋條、瑤柱肉碎粥和螺頭雞湯，評測樣本的效能。

測試發現，樣本整體烹調出來的食物溫度分布頗平均，但烹煮表現參差，在4道測試菜式的表現各有不同，包括：

+ 5

紅豆沙是電壓力煲測試中表現最差。（資料圖片／馮嘉雯攝）

3項烹調功能比較 大部分樣本煮紅豆沙表現欠佳

．煲紅豆沙：只有「尚朋堂SPT」和「北極FRIGIDAIRE」烹煮的紅豆沙口感較豐富，獲5點的高評分；其餘80%樣本烹煮紅豆沙時未能完全煮熟紅豆，生熟程度不大，煮出來的紅豆未能「起沙」，只有2.5點式以下評分，其中以「寶康達Primada」表現最差；整體而言，紅豆沙是電壓力煲測試中表現最差。

．烹煮雜菜炆牛肋條：有30%樣本未能把食材完全攪勻及均勻地烹煮蕃茄，故烹煮出來的醬汁不均勻、濃度亦不足，包括「北極FRIGIDAIRE」、「樂聲牌Panasonic」及「普樂氏Proluxury」；而「寶康達Primada」及「德國寶German Pool2的表現則較佳。

．煲瑤柱肉碎粥、螺頭雞湯：各樣本表現相若，前者可減少黏底情況，後者的湯水則較以電磁爐煲湯方式清澈，不少湯渣仍能維持原狀，兩個評測均獲得介乎4至4.5點評分。

7月18日，消委會發布新一份《選擇》月刊。（盧翊銘攝）

測試結果又顯示，10款樣本均屬高效能電器，烹煮測試菜式的耗電量均不多於1度電，是「省電好幫手」，惟省時卻非絕對，4道菜式平均計算需時約28分鐘和36分鐘，但食材的類別、份量、烹調模式和預設烹調時間均會影響烹煮時間，例如各樣本烹調瑤柱肉碎粥平均需時約1.1小時，未必較用明火烹調快。

消委會過去三年平均接2宗投訴

消委會由2020年起計三年，接獲電壓力煲的投訴為2宗、1宗、3宗。今年首六個月有2宗，與去年同期一樣。