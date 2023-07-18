消委會｜長者手機月費計劃不及普通計劃實惠　專項服務亦不夠多

近年市面推出不少專門為長者而設的手提電話月費計劃，不過消委會早前向9間主要電訊商查詢有關長者手提電話月費計劃時發現，調查的10個長者計劃，專為長者而設的服務內容並不多，只有「香港移動通訊（csl.）」旗下的3個計劃有為長者提供額外服務，例如免費郵寄賬單等。



調查亦發現在5G月費計劃方面，香港寬頻的普通計劃月費為98元，同樣價格在中國移動及csl. 就列為長者計劃的最低月費，但香港寬頻可以提供每月數據量20GB，較後兩者的長者計劃只有10GB而言，多出1倍，故長者手機月費計劃未必較普通計劃實惠。



消委會又呼籲，業界與時俱進，適時更新《電訊服務合約業界實務守則》，為所有消費者在簽訂合時都提供冷靜期。



消委會早前向9間主要電訊商查詢有關長者手提電話月費計劃詳情，及價格最低的4.5G（或4G）及5G月費計劃詳情。（資料圖片）

消委會早前向9間主要電訊商查詢有關長者手提電話月費計劃詳情，及價格最低的4.5G（或4G）及5G月費計劃詳情，以比較各電訊商提供的長者計劃是否為該公司所提供的最低價月費計劃。同時，了解各最低月費計劃所 涵蓋的內容和收費等。

調查發現，有4間電訊商，包括「中國移動香港（China Mobile Hong Kong）」、「中國電信（CTExcel）」、「香港移動通訊（csl.）」及「中國聯通（CUniq）」，提供共10個專為長者而設的手提電話月費計劃。餘下5間電訊公司則表示沒有相關計劃，或是提供的計劃已經過了申請期。

10個長者月費計劃的合約期介乎12個月至24個月，而基本月費介乎$38至$388，當中有9個計劃均可豁免每月$18的行政費用。在計算每月行政費及月費回贈之後，10個長者計劃 的實際月費介乎$38至$158。

2個實際月費最低的計劃均為$38，分別是「香港移動通訊（csl.）」的「關愛老人服務計劃」及「中國聯通（CUniq）」的「4G本地數據無憂計劃（長者優惠）」；至於實際月費最高的為「中國移動香港（China Mobile Hong Kong）」的「長者5G服務計劃50GB」（＄158）。

觀乎是次調查的10個長者計劃，專為長者而設的服務內容並不多，只有「香港移動通訊（csl.）」旗下的3個計劃有為長者提供額外服務，例如免費郵寄賬單等，其它電訊商提供的服務則與普通計劃大同小異。另外，調查亦發現在5G月費計劃方面，香港寬頻普通計劃與中國移動及香港移動通訊長者計劃的最低實際月費均為$98，但香港寬頻普通計劃的每月數據量（20GB），較相同價錢的長者計劃（10GB）多1倍。

消委會提醒長者在選擇月費及使用手機時，應注意將基本月費與行政費及月費回贈等一併計算，以得出每月實際費用。同時比較不同計劃的數據量、數據傳送速度、每月通話分鐘等內容，不應單純考慮標榜為長者而設的計劃。

消委會在2020、2021及2022年分別收到2宗、2宗及6宗就長者手提電話月費計劃的投訴，而今年則收獲7宗相購投訴，情況與較去年同期上升一宗。

消委會表示，每年接獲不少關於長者在選用手提電話月費服務方面的投訴，根據香港通訊業聯會發出的《電訊服務合約業界實務守則》，營辦商要為與客戶簽訂的合約提供冷靜期，並規定不可自動續約，但僅規定在「非應邀到訪客戶住所期間訂立的合約」享有7天冷靜期，而冷靜期亦不適用於在現有合約下再訂用的合約。然而，現時電訊商的銷售手法已出現不少改變，甚少有推銷員直接到消費者家中推廣服務，令這些早於2011年訂立的規定變得不合時宜。消委會呼籲業界與時俱進，適時更新守則，修改已過時的內容，藉以保障包括長者在內的弱勢群體權益。