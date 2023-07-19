680個傳統車牌下月拍賣　涉LK 3888、VV 1688等「發」字寓意冧巴

運輸署將於下月5日及6日將舉行兩場傳統車牌拍賣會，合共拍賣680個車牌。首場出現不少好意頭「冧巴」，有「LK 3888」（LUCKY生發發發）、「VV 1688」（一路發發）等；第二場會拍賣無字母的「503」、「WW 852」（Win Win 852）、「DG 888」、「TL 8888」、「FF 6688」等。



運輸署將於下月舉行兩場傳統車牌拍賣會。（資料圖片/梁鵬威攝)

運輸署將於8月5日及6日，在灣仔香港會議展覽中心新翼L2樓N201會議室舉行傳統車輛登記號碼拍賣會，每日將公開拍賣340個車輛登記號碼。

8月5日及6日公開拍賣680個車輛登記號碼



無字頭「503」不可轉讓

拍賣會在8月5日首場會拍賣多個「好意頭」號碼，分別有「LK 3888」（LUCKY生發發發）、「BL 2888」（易發發發）、「VV 1688」（一路發發）、「YG 168」等。至於第二場8月6日，出現無字頭的「503」，屬不得轉讓車牌

WW 852可寓香港勝利？

同場較特別車牌尚有「WW 852」（852為香港國際區號，Win Win 852可寓意香港勝利）；當日亦有不少受車主歡迎的重複數字車牌，包括「DG 888」、「TL 8888」、「FF 6688」、「RJ 7777」、「UU 666 」、「JE 777」、「UU 1111」等。

運輸署提醒，已繳交1000元按金作預留登記號碼以待拍賣的申請人仍須出席拍賣會並須參與競投（包括競投第一口價，其底價為1000元），否則，所預留的登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。

買主須於拍賣日期後12個月內，向運輸署署長申請將有關的車輛登記號碼配予以買主名義登記的車輛。買主如未能在12個月內將登記號碼配予汽車，運輸署署長將根據法例規定取消該車輛登記號碼的分配並安排另行分配，而不會事先通知有關買主。