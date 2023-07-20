旅監局管用膳｜黃家和斥霸道將尋法律意見：旺角有投訴全區禁食？

旅監局近月出招要求訪港內地團如到訪土瓜灣接待商店，即不可於同區用膳，圖改善旅客阻街問題，但當區接待內地團的富源酒樓稱因而生意大跌，宣布結業。餐飲聯業協會會長黃家和今日（20日）在商台節目稱業界對旅監局新規管感憤怒及不滿，他指旅監局有與旅遊業界及非業界代表商討，卻沒包餐飲業界，協會雖然現階段不會即時採取法律行動挑戰旅監局新規管，但會尋求法律意見研究是否有「轉彎餘地」，他反問：「係咪旺角有人投訴（阻街），成區都唔洗食嘢？」



▼7月18日 富源酒酒樓結業▼



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黃家和今早在商台節目《在晴朗的一天出發》批評旅監局做法霸道及矯枉過正，他指香港是自由經濟社會，即使旅監局獲賦予相關法律權力，但做法會干預自由經濟社會運作，完全不能接受。

。餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

黃家和指，旅監局在制定相關措施時只與旅遊業及和其他業外人士討論，但沒諮詢餐飲業界，做法不公平，除尋求法律意見研究是否有「轉彎餘地」外，亦會向旅監局及旅遊事務專員表達不滿。

他認為，當局應從源頭採取控制措施，包括要求旅行社協調旅行團到訪數目、人數及時間，處理內地團影響區內居民生活問題，又質疑日後如有更多旅行團到其他地區而惹居民投訴，當局是否也會採相同措施，「係咪旺角有人投訴（阻街），成區都唔洗食嘢？」

▼3月29日 《香港01》直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況▼

