居屋2023｜觀塘安麗苑418呎單位開門見廁　40呎隔音露台值$29萬

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期「居屋2023」推售6個新盤，合共提供9,154個單位，六二折出售，將於本月31日至8月14日接受申請，今年第四季攪珠抽出「幸運兒」，預計明年首季揀樓。



根據房委會公開部份圖則模型，觀塘安麗苑一個418呎單位內，有一個40呎的隔音露台，佔單位十分一面積，推算大約29萬元，單位屬「開門見廁」，勉強可以間兩間房，但客廳可能會採光度不足。



觀塘安麗苑



觀塘安麗苑提供1,380個單位，實用面積278至497呎，售價169萬至376萬元，建議呎價7,260元。根據屋苑模型，A座1樓至25樓22號單位面積約418呎，當中包括一個40呎隔音露台，佔單位十分一空間，按此推算露台已經要29萬元。單位屬「開門見廁」，扣除廚廁面積，可以間兩房一廳，其中一間房可以出露台，不過客廳就沒有窗戶。

觀塘安楹苑



同區的安楹苑有1,140個單位，實用面積282至478呎，售價171萬至394萬元，建議呎價7,370元，據A座1樓至26樓3號單位模型，實用面積473呎，本身已經間了一房，兩邊有窗，住戶可選擇間多間房，做到兩房一廳。

觀塘安樺苑



至於安樺苑就有990伙，實用面積296至495呎，售價181萬至377萬元，建議呎價7,030元，其中B座1樓至28樓17號單位約296呎，扣除廚廁有一個長方形面積，勉強可以間一房，但餘下的空間可能較迫夾。

元朗朗天苑



新盤中售價最便宜是元朗朗天苑，最低入場費149萬元，最高亦只需318萬元，實用面積280至454呎，三楝大廈合共提共3080伙，其中C座1樓至24樓及26樓至49樓4號的單位面積446呎，單位「四四正正」，本身有一間房，有需要可以再間多一間房，間隔成兩房一廳。

屯門兆翠苑



大單位出現在屯門兆翠苑，單位實用面積281至518呎，是各新盤中唯一提供大面積單位，不過伙數就是各新盤最少只有518伙，售價179萬至372萬元。

啟德啟悅苑



至於有機會遠眺維港景的啟德啟悅苑，就有2,046個單位，實用面積278至475呎，售價223萬至494萬元，建議呎價9,390元，據A座1樓至31樓12號的381呎單位模型，屬「開門見廁」，不過單面「四正」，可以間出一房一客廳和一飯廳。

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