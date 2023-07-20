逾500報販聯署反對再加煙稅　促政府優先嚴打私煙免「三輸」

政府早前發表《控煙策略諮詢文件》，其中計劃增加煙草稅佔零售價至75%。全港報販大聯盟及報販協會今日（20日）舉行記者會，宣布超過500個報攤、書報社響應反對政府再加煙草稅的聯署行動，指政府上半年加煙稅後，報販收入大減，且私煙販賣猖獗，促當局優先打擊非法私煙，否則是政府、 市民和報販三輸，



協會斥加煙稅減煙民「不科學」

對於醫務衞生局長盧寵茂早前提到把煙稅提高至世衞標準的75%，相信能更有效控煙。報販協會主席林長富斥當局以世衞標準作「擋箭牌」，指世衞文件顯示有國家煙稅達75%而吸煙人數比例高於香港，亦有國家煙稅低而吸煙人士少：「依個數據好科學咁話比大家聽，吸煙人數嘅高低同煙稅嘅高低，係冇必然嘅關係」。

收入大跌一半 報販：賣煙係主要收入來源

全港報販大聯盟召集人李榮柏指，目前報販有三分之二的收入來至煙草販賣，自今年二月政府增加煙草稅後，整檔收入大跌五成。

經營深水埗報紙檔50年以上的檔主林潔馨以昨日（19日）的收入為例，牌照許可販售的12樣物品中，除賣出30份報紙和50盒煙外，只有紙巾、火機和水會有人購買，惟數量不多。扣除成本後，全日收入僅約300元，當中賣出的煙佔200元。她指出，由於報攤地方有限，加上規限的商品早已不合時宜，無人問津，唯有靠賣煙支撐全日收入。她又指預計屆時將會大部分報販都「報笠」，惟自己年事已高難再轉行，哭訴：「比我哋賣多幾年啦，唔好（加煙稅）太密啦，真係揾唔到食呀」。

私煙橫行致「三輸」局面 促政府優先打擊非法私煙

林長富指自二月增加煙草稅後，反而「催旺」私煙販賣，形容目前「私煙橫行」。非法私煙的宣傳及銷售隨處可見，網上銷售包括網站、社交媒體、通訊軟件；線下包括俗稱「點心紙」的私煙傳單，及透過便利店、生果檔、茶餐廳等日常商店販賣。他亦提到今年4月曾有網站被揭懷疑出售非法私煙，惟該網站現時仍然存在。他指出銷售模式模糊化犯罪行為，令市民亦被更便宜、選擇更多的私煙及白牌煙吸引：「成日有客嚟問我哋有冇平價煙」。

他又指，再加煙草稅變相將吸煙人士推去光顧私煙販，無效打擊非法分子。對於「政府輸、市民健康輸、報販輸」的三輸局面，協會促請政府優先打擊非法私煙，並重申若私煙不絕跡，所有控煙政策只會是徒然。

協會議放寬報販商品限制、置廣告 作新收入來源

對於煙草販賣的空間逐漸萎縮，協會建議政府放寬報販牌照規定的商品。現時規定的貨品包括糖果、涼果和利是封等已不合時宜，協會建議引入充電器、充電線和樽裝飲品等，甚至增設廣告位置供政府宣傳本地旅遊資訊，吸引顧客，另覓新的收入來源。

協會呼籲政府就控煙工作諮詢公眾時，應多聆聽及了解市民和業界意見。協會現正代表業界向立法會議員反映意見和憂慮，希望政府能透過對話解決問題，不要一意孤行強推政策。