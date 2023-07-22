甲型H3流感個案增　兒童屬高風險群組　關日華：盡早接種疫苗

根據最新監測數據顯示，整體流感活躍程度呈持續上升。港大兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華今日在電台節目（22日）表示，過去兩星期臨床上多了不少兒童感染流感個案，整體有上升趨勢，主流病毒由甲型H1流感，變為甲型H3流感。他解釋，兒童屬高風險群體，感染後容易引發重症，如肺炎，死亡風險會增加：「目前私家醫生仍有流感疫苗供應，有效期至八個月底，呼籲家長盡早帶子女接種。」



關日華指，留意到近日肺炎鏈球菌感染兒童個案有上升。（資料圖片／余俊亮攝）

關日華稱兒童感染甲型H3流感 容易引發重症

關日華表示，過去兩星期臨床上多了不少兒童感染流感個案，整體有上升趨勢，主流病毒由甲型H1流感，變為甲型H3流感。他解釋，兒童屬高風險群組，感染後容易引發重症，如肺炎，死亡風險會增加：「目前私家醫生仍有流感疫苗供應，有效期至八個月底，呼籲家長盡早帶子女接種。」

呼吸道合胞病毒、鼻病毒以及人類偏肺病毒等個案增加

除甲型H3流感外，關日華亦表示，近期的合胞病毒、鼻病毒以及人類偏肺病毒等個案增加，導致公立醫院兒科病房擠迫。他指，有關病毒都是透過飛沫傳播，人類偏肺病毒在兒童患者中會引致不同嚴重性的病徵，如發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促，呼籲家長為子女做好防疫措施

他又強調，天氣炎熱導致手足口病個案增加，酒精搓手液無法預防手足口病，必須要正確洗手才可預防感染，兒童若感染手足口病，有機會引發腦炎，家長要特別留意子女入睡時有無抽搐，若1小時有20至30次抽搐，應盡快求醫。