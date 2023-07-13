流感活躍度再升　H3流感主導佔78%　5歲以下幼童入院率飊成重災

衞生防護中心上月底宣布流感高峰期結束後，流感活躍度近日再攀升。據新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，流感過去一周整體活躍程度持續上升，由前周的3.13%上升至5.71%，增幅升逾八成，但仍低於9.21%的基線水平。



另外，公立醫院主要診斷為流感的入院率亦有上升，由前周的0.15上升至 0.21，當中0至5歲入院率為「重災區」，每一萬人有1.28人需要入院。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



據新一期新冠肺炎及流感速遞顯示，在7月2日至8日期間整體活躍程度上升，由前周的3.13%上升至5.71%，增幅升逾八成，但仍低於9.21%的基線水平。與上次的流感高峰期以H1流感主導不同，甲型（H3）流感佔78%，而甲型（H1）流感只佔22%。另外，同期亦錄得7宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉33人染疫。

過去一周錄得11宗成人流感嚴重個案 3人死亡

公立醫院主要診斷為流感的入院率亦有上升，由前周的0.15上升至 0.21，接近0.25的的基線水平。當中0至5歲入院率為「重災區」，每一萬人有1.28人需要入院。衞生防護中心過去一周共錄得11宗成人流感嚴重個案，當中3人死亡；同期沒有錄得兒童流感相關之重症及死亡個案。

衞生防護中心發言人表示，最近季節性流感活躍程度呈現的上升趨勢，可能與夏季流感高峰將至有關。以往的監測數據顯示，流感活躍程度一般於一至三／四月到達高峰，而過往有些年份的七至八月亦有機會出現另一次流感高峰。中心會繼續密切監測本地流感情況。