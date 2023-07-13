流感｜15歲男童染H3流感　併發肺炎及敗血性休克　情況危殆

一名過往健康良好的15歲男童染H3流感後，情況危殆。他於7月9日開始發燒、咳嗽和流鼻水，並於兩日後出現氣喘。他昨日因徵狀惡化被帶往香港中文大學醫院求醫，其後入住威爾斯親王醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎及敗血性休克。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



衞生防護中心今日（ 13日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的15歲男童。他於7月9日開始發燒、咳嗽和流鼻水，並於兩日後出現氣喘。他於昨日（12日）因徵狀惡化被帶往香港中文大學醫院求醫，其後入住威爾斯親王醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎及敗血性休克。病人現時情況危殆。

病童無接種流感疫苗

衞生防護中心初步調查顯示，病人無接種季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者至今沒有出現病徵。中心正繼續調查。

據新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，流感過去一周整體活躍程度持續上升，由前周的3.13%上升至5.71%，增幅升逾八成，但仍低於9.21%的基線水平。另外，公立醫院主要診斷為流感的入院率亦有上升，由前周的0.15上升至 0.21，當中0至5歲入院率為「重災區」，每一萬人有1.28人需要入院。