流感｜22個月大女嬰染甲流H3併發肺炎　屯門醫院留醫　情況嚴重

一名過往健康良好的22月大女童染H3流感後，情況嚴重，她於7月9日開始發燒，並在三日後開始咳嗽和氣喘。他昨日因徵狀惡化被帶往家庭醫生求醫，並獲轉介屯門醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



衞生防護中心今日（ 15日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的22個月大女嬰。他於7月9日開始發燒，並於三日後開始咳嗽和氣喘。他於昨日（14日）因徵狀惡化被帶往家庭醫生求醫，並獲轉介屯門醫院接受診治。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎。病人現時情況嚴重。

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。至於病人是否有接種流感疫苗，衞生防護中心仍在調查當中。

據新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，流感過去一周整體活躍程度持續上升，由前周的3.13%上升至5.71%，增幅升逾八成，但仍低於9.21%的基線水平。另外，公立醫院主要診斷為流感的入院率亦有上升，由前周的0.15上升至 0.21，當中0至5歲入院率為「重災區」，每一萬人有1.28人需要入院。