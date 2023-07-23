西貢鯨魚｜一連三日再現西貢海　教潛水公司籲勿游近、駛近或潛近

西貢海域本月13日發現有鯨魚出沒，歷經颱風「泰利」吹襲後，鯨魚「消失」近一星期後，由前日（21日）至今日（23日）都有出海市民，在西貢海域發現鯨魚再「浦頭」，一間教潛水公司今日下午4時就拍攝到牠在50秒內兩度打開大口，「鯨吞」小魚做下午茶，呼籲出海的市民如看到牠，勿游近、駛近或潛近。



▼7月23日 西貢鯨魚再「浦頭」覓食▼



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今日一度在水面游戈並露出背鯺

近期現身西貢海域鯨魚料為布氏鯨，在上周颱風泰利襲港前後，未再有人發現牠的蹤影。不過到上周五（21日），有出海的市民拍攝到牠多次上水覓食，其中一次在科技大學對出海域，牠張大嘴巴數秒後潛回水中，當時船上有人甚為興奮：「哇諗住唔睇行埋一邊，點知又出現！」另有一段影片更看到有至少兩架水上電單車在鯨魚附近經過。

昨日（22日，星期六）有攝影師也在同一水域拍攝到鯨魚張開大口吞食，更拍攝到牠全身。

「XIX Diving拾玖潛水」今日一艘船下午約4時在該水域看到鯨魚現身，在50秒短片中，牠兩度在水面打開大口，「鯨吞」活跳跳的小魚群，之後一度在水面游戈，露出背鯺，「今日嘅diver（潛水員）真夠運」。該公司呼籲如果在海上看到特，「千祈唔好游近/駛近/潛近去影相，咁會嚇親隻鯨魚」。

▼7月14日 《香港01》記者在西貢南風灣拍攝到鯨魚蹤影▼



颱風「泰利」襲港期間「失蹤」一周

西貢鯨魚自本月14日再被發現後，經過颱風「泰利」，已有近一星期未再聽聞其蹤影。昨日再有網民出海時目擊鯨蹤，並上傳數條影片，見到鯨魚多次上水張大嘴巴，似乎在覓食，數秒後又潛回水中。

早前數日未見鯨魚，香港海豚保育學會會長鄭家泰曾表示，預料牠已離開香港水域，但也可能因躲避颱風遊回近岸位置，並再三呼籲市民勿一窩蜂出海觀鯨，影響鯨魚導航能力，令其未能盡快回到深海水域。

▼7月13日 西貢現鯨蹤▼

