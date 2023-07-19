旅行社派國泰機票｜買一送一　福岡連兩晚住宿每人$3000｜附名單

港府「Hello Hong Kong」旅遊推廣活動計劃向全港旅客送出共50萬張機票。旅議會便受航空公司委託向旅行社分配機票，當中由香港出發至世界各地的機票名單已出爐，合共有71個城市，包括不少港人熱門的旅遊目的地，如東京、台北、曼谷及首爾等城市。



今日（19日）陸續有旅行社公布詳情，例如東瀛遊便獲旅議會分配福岡的來回國泰機票，由即日起以「買一送一」套票形式出售，機票連兩晚住宿收最少5,998元（不連稅），即平均一個人約3,000元。《香港01》在網上翻查相關酒店及機票價格，經計算後發現價格確實便宜一半。



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▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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旅議會獲航空公司委託分配機票 經旅行社派發

為迎接香港國際機場派發免費機票的計劃，國泰航空、香港航空及香港快運，委託旅議會向本地旅行社分配逾50,000張免費機票，機票將涵蓋由東南亞國家、中國內地、長途市場、韓國、日本、台灣及香港出發，並分六個階段，以「買一送一」的形式派發。

旅議會早前便開放讓旅行社登記抽籤，其後上周五（14日）在網上公布，第五階段由香港出發的機票正式推出，今日相繼有旅行社陸續於網上公布相關詳情。

東瀛遊福岡二人套票最平收$6000 最遲1.18出發

當中東瀛遊成功中籤，獲旅議會分發日本福岡及德國法蘭克福機票，名額共有293個。東瀛遊資料顯示，市民由即日起至8月16日可報名，以福岡套票為例，包國泰航空香港至福岡的來回經濟客位機票（每人包寄艙行李23公斤），以及最少兩晚酒店住宿，索價最少5,998元（不連稅），即平均一個人約3,000元。

不過該套票只適用於二人同行，不設單數旅客報名，而機票出發日期為今年7月19日至明年1月18日，停留有效期為2至7晚，不包括稅款及附加費。酒店方面，則提供「博多東急REI飯店」或「蒙特利拉蘇瑞酒店」雙人房間作選擇，旅客可視乎計劃，加訂延期住宿。但若在暑假及聖誕旺季出發，則另收1,000元附加費。

此外，東瀛遊表示該套票可使用消費券付款。

國泰航空機票中秋國慶期間索價$5900

若在中秋節及國慶節，即9月30日至10月2日期間「快閃」福岡，於今午在網上搜查價格，國泰航空連稅款及附加費，最便宜的機票亦要5,900元，即兩個人合共11,800元。至於「博多東急REI飯店」的雙人套房，連稅款則索價1,973元。

換言之，僅來回機票及兩晚酒店，兩人合共開支已高達13,773元。而東瀛遊兩人套票價格僅約6,000元，確實便宜約一半。即平均每人最少3,000元，便可福岡3日2夜自由行。

由香港出發至世界各地的機票名單已出爐，合共有71個城市。（網頁截圖）

71個城市包括香港往來北京、台北、曼谷、首爾等

除了東瀛遊外，永安旅遊亦同樣中籤，獲旅議會分派福岡機票。網頁資料顯示，所有日本「買一送一」機票，由34間旅行社負責分派，目的地包括東京、京都、大阪、名古屋、福崗、扎幌、沖繩、高松及鹿兒島。

至於其他國家及地區方面，則包括內地、韓國、台灣、東南亞、南亞、歐美、中東及南非等地，合共71個城市，當中有不少為港人熱門旅遊目的地，例如東京、台北、曼谷及首爾等。（按此一覽所有中籤旅行社名單）