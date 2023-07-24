生物醫學工程科兼具醫療工程創科元素　為大學生創出路不「冷門」

中學文憑試DSE剛於上周放榜，相信不少考生都為升學問題煞費思量。其實工程界有不少較不為人熟知的專業學科，如與醫療工程相關的「生物醫學工程」學科，內容創新亦富挑戰性，加上工程界長期人手短缺，料學生在畢業後不難找到合適工作。若對工程及醫學有興趣的學生不妨了解一下相關學科，為日後出路增添選擇。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



醫院的建造工程在工程界當中，按建築、結構、設施及施工程序等方面比較，均是較繁複的類別之一。若以一般建築作比喻，醫院工程同樣分成外部及內部營造兩大部分，如俗稱「天、地、牆」的設施代表大樓天花、樓面、地基及外牆等建築工程；至於俗稱「風、火、水、電」設備則函蓋代表內部屋宇裝備工程，包括空調通風、消防、給排水、管道供應醫療氣體及電力等。這兩主要部分如同人體的外表及內臟，對大樓的組成同樣重要，亦是支持醫院運作的重要硬件設施。

政府機電工程署有招收見習生物醫學工程師去協助在公立醫院內維護及採購醫學儀器造福不同病人。

近期本港醫院發生涉及醫療設備的事件，突顯出工程學科對支援醫院服務的重要性，並特別與生物醫學工程學科相關，因這學科涵蓋的工程正正為醫院內大大小小醫療儀器的設置、維修及保養。不過，學科涉及的範圍不只手術室或病房內等的醫療儀器設備，亦包括具創科元素的醫療科技，如與人造皮膚或心臟相關元件，甚至協助醫生動手術的機器人等。由於現今科技，包括3D數碼成像與打印等技術推陳出新，故此學科近年發展亦增添先進科技研發等元素。

筆者從事醫療工程界多年，較近距離接觸「生物醫學工程」始於數十年前在英國及中東醫院工作的時候，那時本港尚未有獨立的生物醫學工程科，若學生對此範疇有興趣，需遠赴如英國等國家攻讀此科，入學競爭亦甚大。發展至今，近十年間本港多間大學，如香港大學、香港城市大學、香港中文大學及理工大學等均已設獨立的生物醫學工程學科，針對全球醫療技術主要面臨三個問題，包括高效篩查、精確診斷及有效治療，令學生得以學習到這門專業的技術。

近年港府推出兩個醫院建設十年發展計劃，人口老化加上大型疫症出現帶來種種不同的服務需求，令醫療工程人才越來越渴市，不但有極大發展空間，更有著承擔促進健康社會的使命。為了令生物醫學工程人員的專業地位能進一步獲確認，香港工程師學會亦就學科增設相關分部，畢業生在完成訓練及實習後可考取資格成為註冊專業工程師，起薪點及發展與各政府工程師相若。

本港亦有不少來自此界別的「卧虎藏龍」，如政府的創新科技及工業局局長孫東便曾任城大生物醫學工程學系講座教授兼系主任，與在城大攻讀博士學位的筆者亦算是「大學師友」；城大剛新上任的校長梅彥昌亦屬生物醫學工程方面顯赫有名的專家，早年榮獲倫敦帝國學院頒授醫學學院院士銜，曾領導多項科研項目，把高性能生物材料應用到醫學器材上，亦創立了多間衍生公司，把其研發的心血管、眼科及外科技術將其投入於應用實踐中。各位準大學生若對醫療及工程及有關科硏均具興趣的話，並以挑戰及解決瞬息萬變的醫療課題為目標，不妨多了解一下此學科，並按自己興趣去認識此科的就業相關範疇，也許能為自己日後開創一片新天地。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

