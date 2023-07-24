居屋2023｜女兒抽10年仍未成功　母續取表：住屋問題真係好困擾

房委會今日(24日)起派發新一期居屋申請表格，樂富房委會客戶中心展示六個居屋新盤模型，以及派發申請表格，吸引一些寄望子女有個家的父母來參觀及取表。



育有三名女兒的蔡太今日到來參觀，她表示一家五口於於400平方呎單位，但女兒已成大投身社會，一直想買個大單位，「女做嘢咁辛苦，佢哋返到黎三更半夜想佢舒舒服服瞓覺」，惟女兒抽了10年居屋落空，「五年、七年、十年都有，都唔願記啦」，今次仍抱一絲希望再試過，首選啟德啟德啟悅苑單位。



今期居屋將以62折推售6個新盤，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位。其中售494萬元「樓王」單位在啟德啟悅苑，鄰近港鐵宋皇臺站出口，因此十分搶手。

女兒已抽居屋10年 雖感困優但仍抱一絲希望

蔡太與丈夫及三名女兒同住在只有400平方呎的單位，今日她特意前來參觀不同的單位模型及索取申請表，希望女兒可以抽到居屋搬至更大的空間，「幾個女已經出嚟做嘢，阿女做嘢咁辛苦，佢哋返到嚟三更半夜想佢舒舒服服瞓覺，而家兩個女孖埋一間房，燈光又唔好，又冇私人空間。」

蔡太表示，本身喜歡元朗、屯門的單位，因為單位較大，但並不方便女兒上班。「元朗嗰邊唔方便阿女呢邊返工，安達臣嗰邊行去地鐵站又唔方便，所以我首選都係啟德單位，近地鐵站去邊都方便。」

她透露女兒抽居屋已逾十年，但仍未抽到，很失望，但今次仍抱有一絲希望。「抽過好多年啦，五年、七年、十年都有，都唔願記啦。好困擾啊，住屋問題對香港人真係好困擾！」今年的居屋折扣率比上年低加上加息，蔡太指負擔當然增加了，「負擔梗係大，香港人幾乎都係負擔呢個屋租，但唔買樓，公屋又入唔到，所以冇辦法。」

折扣率下降 市民：冇辦法始終買樓好過租樓

已婚的鄧太今日亦特意前來希望可以抽到居屋「搬大啲」。鄧太同樣首選「樓王」啟德啟悅苑，認為這單位交通最方便，「大家都係諗呢啲因素，講真去到安達臣嗰邊交通配套都唔好。」鄧太認為折扣率下降令負擔加重，不過也不想租樓。「始終香港大家都要有個竇，無辦法，買居屋好過租樓，長期租樓即係幫人供樓。」

她直言加息預算便要更高，加息加上折扣率下降對她來說是「難上加難」。對於公屋富戶政策有所收緊，鄧太認為對她來說是好，但對居住公屋的市民則未必，所以是有利有弊。「對我哋呢啲冇樓嘅人梗係覺得好，有樓住嘅人就覺得佢住緊公屋佢嘅收入各方面都要有透明度，對佢哋嚟講就唔好。」

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退休長者：我哋都係一次過畀樓價 所以要睇個價錢

已退休的馬女士則表示仍在考慮心儀的單位，「折扣率下降咗，但長者冇架啦，我哋都係一次過畀（樓價），所以而家要睇個價錢。」她表示，退休沒有收入，所以更注重單位價錢，仍在觀望當中未有心水。「畀唔到就冇辦法啦，都係嚟睇下。」她說如果選擇，首選都是鄰近地鐵站的單位，因為較方便。

今期居屋將於下周一 （31日）開始接受申請，售樓資料今日（24日）起可在房委會網頁查閱。