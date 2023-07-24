居屋2023｜朗天苑開放式單位露台計實呎料值20萬　其中兩座或望墳

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋將以62折推售6個新盤，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，將於下周一（31日）開始接受申請，售樓資料今日（24日）起可在房委會網頁查閱。

朗天苑位於元朗唐人新村，地盤正興建三幢「摩天居屋」，合共可提供3,080，是今期最大規模新屋苑，不過最近大馬路的A座，每層有4個開放式單位設減音露台，介乎30至32平方呎，以建議呎價推算，露台最高值20萬元，亦即準業主要付約十分一樓價買露台；雖然另外兩座接近一半單位為可間兩房的大單位，但卻有部份單位或對山墳，相信會令此交通相對不便的新屋苑再扣分。



+ 11

售價介乎148萬至318萬元

朗天苑座落青山公路屏山段130號，共有3座，當中A座樓高49層、B和C座則樓高51層，合共提供3,080個單位，是今期規模最大的新屋苑，單位面積介乎280至454平方呎，售價為1,487,200至3,182,600元，關鍵日期為2026年3月31日，亦即將作「樓花」預售。

根據售樓書內的布局圖，屋苑主要出入口位於青山公路，亦即A座和B座中間，屋苑六設有零售設施、停車場、兒童遊樂區等，附近均為低密度屋苑，故中高層以上的景觀尚算開揚。

朗天苑A座靠近青山公路的16至18室，以及望向車輛通道的21室均設有減音露台。（文件截圖）

一梯23伙 三分二屬開放式單位

朗天苑A座為一梯23伙格局，當中有16個單位為開放式單位，即不足300平方呎，佔該座約七成。值得注意的是，當中靠近青山公路的16至18室，以及望向車輛通道的21室，均設有減音露台，介乎30至32平方呎，扣除廚廁後，僅餘約200平方呎的空間會進一步削減。相關露台亦會計入實呎，按建議呎價6,280元推算，每個露台價值188,400元至200,960元，亦即準業主將要用樓價十分一買露台。

▼點擊即睇居屋2023其他屋苑資訊▼



不過，開放式單位不再在B和C座出現， 兩座均為每層22個單位，當中有10個單位均為可間兩房的大單位，佔每層近一半，當中B座的大單位分布在1至5、12、19至22室，而C座大單位則分布在1、4、5、8、10至12、16、17、20室。

朗天苑附近至少有三個零散山墳，相信B座和C座部份單位有機會看見山墳，涉及B座16至18室，以及C座12至18室，均為一至兩房間隔。