居屋2023｜啟悅苑兩房大單位或可望維港景　逾三成屬開放式細單位

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋將以62折推售6個新盤，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，將於下周一（31日）開始接受申請，售樓資料今日（24日）起可在房委會網頁查閱。

位於港鐵宋皇臺站旁的啟德德悅苑，鄰近啟德郵輪碼頭，相信B座至少兩大單位有望可遠眺維港海景，相信將成為「搶手貨」，而整體而言，雖然開放式單位佔整體約三成，但單位已較去年的「納米盤」大約100平方呎，加上大單位亦佔整體逾兩成，相信此唯一市區近港鐵站新屋苑將會備受準買家追捧。



售價223萬至近500萬元

啟悅苑位於啟德沐和街2號，共有兩座，每座樓高31層，合共提供2,046個單位，單位面積介乎278至475平方呎，售價為2,230,100至4,944,600元，預計關鍵日期為2025年10月31日，亦即將作「樓花」預售，準業主明年首季揀樓後，仍要等逾一年半才可入伙。

根據售樓資料簡介內的布局圖，屋苑主要出入口位於沐和街，亦即是A座附近，而B座則毗鄰啟德啟育園，兩座以綠化天台、兒童遊樂區等設施相連，零售大樓則設於B座旁邊。

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居屋2023，六個新盤價單。（房委會文件）

A座每層31伙 各有4個大單位

啟悅苑的A座每層設有31伙，合共有6部升降機，大部份單位將望向內園景，每層設有4個大單位，包括7、19、24和27室，單位本身已間一房，並預留間隔再多間一房，若要進一步間成三房，客廳則會比較細，亦會無窗。

值得注意的是，24室樓下為兒童遊樂區，並望向車流量高的太子道東和九龍城一帶，相信噪音滋擾較嚴重，故較低層的2至12樓單位設有隔聲鰭，日後或會影響單位景觀。

開放式單位常見「開門見廁」格局

另外，A座亦設有8個開放式單位，分別為1、2、4、5、20、25、26、31室，佔整體單位四分之一，均屬於常見的「開門見廁」格局，廚、廁均設於同一邊，餘下的空間呈長條型，相信扣除廚廁後，仍有約200多平方呎。

B座一層35伙 設11個兩房大單位

至於B座則為一層35伙，同樣設有6座升降機，每層合共有11個可間至少兩房的大單位，佔整體約三成，包括5、8、9、15至17室、25、26、32至34室，而開放式單位則每層有12個，佔整體約35%，包括1、6、7、12至14、18、23、24、29、30和35室。

啟悅苑地盤背後為預料明年落成的啟德體育園，有機會可遠眺維港海景。

啟悅苑與啟德郵輪碼頭僅相距約1.5公里，地盤前方為預料明年落成的啟德體育園，相信B座高層有機會遠眺海景，不過從樓層平面圖可見，7至12室和18至20室合共9個單位的窗戶是望向東南方，即有機會遠眺維港海景，當中8至9室為最大、可間至少兩房的單位，相信將會成為「搶手貨」，而7、12、18室為最細的開放式單位，單位面積約280平方呎，均屬於常見的「開門見廁」設計，客廳呈長條型，相信會較上期的納米單位更容易設計；而8至11、19至20室均為一房間隔，而最大單位。