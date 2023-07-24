紅隧易通行｜暫7.3萬架次駛過　運輸署：車龍相若　運作大致順利

易通行推展至紅隧第二天、今日（24日）迎來首個工作日，運輸署表示，由零時零分至下午5時30分，共有約73 000架次車輛通過紅隧，當中約九成的車輛偵測到有安裝車輛貼，約七成的車輛使用自動繳費方式。

運輸署表示，早上繁忙時間在公主道往港島方向的車龍，在愛民邨油站附近，情況與之前相若。由於隧道口的切線活動減少，駕駛體驗比以前順暢，總結兩天運作至今大致順利。



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運輸署表示，紅隧自昨日（23日）上午5時起實施易通行，運作至今大致順利。運輸署緊急事故交通協調中心一直密切監察紅隧實施易通行後的交通情況，整體交通大致暢順。今早繁忙時間在公主道往港島方向的車龍在愛民邨油站附近，情況與實施易通行前相若。署方表示，由於隧道口的切線活動減少，駕駛體驗比以前順暢，駕駛者亦大致能適應新交通安排。

運輸署表示，現時有97%的車輛獲發車輛貼，由今日零時零分至下午5時30分，共有約73, 000架次車輛通過紅磡海底隧道，當中約九成的車輛偵測到有安裝車輛貼，約七成的車輛使用自動繳費方式。

繼紅隧後，易通行將於8月在西隧及東隧實施，詳情及確實日期會另行公布。