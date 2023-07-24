紅隧易通行｜公主道提早塞車　龍尾達紅磡警署　漆咸道北車龍減

紅磡海底隧道昨日（23日）清晨5時起，實施不停車繳費「易通行」，今近來首個工作天。紅隧作為最繁忙的過海隧道，幾乎每個工作日的上班時間都會出現塞車情況。《香港01》記者分別在上周四（20日）及今日（24日）到通往紅隧的漆咸道北及公主道觀察車流，發現在實施「易通行」後，公主道車龍不減反增，並提早在8時10分已出現塞車，龍尾在早上九時抵達紅磡警署。



不過，另一邊廂的漆咸道北車龍不再，雖偶有車龍排至蕪湖街，但在短時間內已可消化，與上周四時車龍在早上九時已排到佛光街天橋底的情況大有不同。



何解出現上述情況？「易通行」實施後，紅隧收費廣場由八線削至四線，有資深駕駛導師分析，從公主道駛進紅隧的車輛，特別受削線安排影響，因為被削的行車線均位於收費廣場靠右位置，而公主道的車流進入收費廣場前，便是於右線行駛，直接受削線影響。



▼7月24日 紅隧實施「易通行」後首個工作天▼



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紅隧昨日（23日，星期日）起實施不停車繳費服務「易通行」，今日（24日）是實施後首個上班日。運輸署署長羅淑佩早前已指出，今日繁忙時間才是真正考驗，強調不會鬆懈，政府啟動緊急事故交通協調中心，加派人手以應付各項突發的情況。

《香港01》記者分別在上周四（20日）及今日（24日）早上八時起由通往紅隧的漆咸道北及公主道附近，觀察實施「易通行」前後由九龍往香港方向的車流量及擠塞情況。公主道方面，記者上周四早上八時於愛民邨信民樓外觀察，車流並不多，行車也暢順。

▼7月20日及7月24日 早上8時10分 紅隧實施「易通行」公主道前後對比▼



至8時30分，公主道往紅磡海底隧道方向天橋開始出現擠塞，及後信民樓外公主道出現車龍。近早上9時，信民樓外公主道車龍的龍尾已達中國石油油站位置，車輛需要慢駛，偶然要停車等候，車龍也持續至9時45分仍未消失。

公主道提早出現車龍

不過，記者今日再到同一位置觀察公主道的交通情況，發現車龍較上周四提早約20分鐘出現，在今早約8時10分，愛民邨信民樓外的公主道已開始出現車龍，並一路蔓延無法消化；直至8時半，龍尾位置已經超過中國石油油站位置，及後延伸至愛民邨敦民樓對開橋底。直至早上約9時，車龍繼續延伸，龍尾抵達紅磡警署對開，車龍也較易通行實施前更長。

▼7月20日及7月24日 早上9時10分 紅隧實施「易通行」公主道前後對比▼



至於漆咸道北方面，情況則與公主道相反。據記者上周四八時到蕪湖街天橋觀察，同樣行車暢順，直至8時30分偶有車龍，龍尾為曲街位置。近早上8時45分，龍尾繼續延伸到蕪湖街天橋橋底，車輛不時要停低等候，有時蕪湖街街口即使綠燈亮起，並因為塞車原因而無法移動，在15分鐘後排到佛光街天橋底，車龍持續至9時45分仍未消失。

記者今日再到同一位置觀察漆咸道北的交通情況，發現塞車情況大大改善，行車大致暢順。直至早上8時45分，龍尾才一度延伸至曲街位置，惟在5分鐘車龍內已可消化，與上周四時車龍在早上九時已排到佛光街天橋底的情況大有不同。其情況一直維持到早上9時半，其後漆咸道北開始多車，龍尾延伸至蕪湖街天橋橋底。

教車導師：公主道車輛最受削線影響

為何會出現上述情況？在推行易通行後，紅隧收費廣場往香港方向由過往的八線行車，減半至四線，其中一條更為巴士專線。被削減的行車均位於右邊，包括過往的兩線自動繳費「Autotoll」，資深駕駛導師鍾師傅表示，從公主道經康莊道天橋進入紅隧的車流，本身便是行駛靠右的行車線；至於靠左邊的，則是漆咸道北進入的車流。他分析，行經公主道兩線的車輛，以往進入收費亭時有五條線選擇，包括兩條自動繳費；但現時只餘下一條線，其餘行車線主要由漆咸道北的車輛佔用。

資深駕駛導師鍾師傅認為，公主道的車輛特別受影響。（資料圖片／黃偉倫攝）

至於駛過收費亭後，鍾師傅指，經漆咸道北進入的車輛，其實可以一直毋須轉線，便直接進入紅隧；反而經公主道進入、行駛收費廣場靠最右的一條線，在經過收費亭後，需要再切線才可進入隧道，變相更加擠塞。

▼7月20日及7月24日 早上9時15分 紅隧實施「易通行」漆咸道北前後對比▼

