紅隧易通行｜實測九龍塘往灣仔37分鐘　的士司機：更塞、慢過蝸牛

紅隧實施不停車繳費服務「易通行」後，迎來首個工作天。《香港01》今早與的士業「老行尊」杜燊棠實測從九龍塘，經公主道行經紅隧過海，到達灣仔時全程約37分鐘。

杜燊棠表示，平時同樣車程大約只需30分鐘，較繁忙時則35分鐘，今日反而更慢，未見交通改善，龍尾大約延至愛民邨敦民樓，車輛不時塞至停下，「仲慢過蝸牛」。他認為，問題源於收費廣場收至四線行車，當中一線更為巴士專線，建議多開放一兩條線，寧可在收費廣場轉線進入隧道，都較今日於愛民邨外已塞至停下為好。



▼7月24日 紅隧實施「易通行」後首個工作天▼



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愛民邨車龍 塞至要停車

入行逾40年的汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠，今早與記者於今早8時51分從九龍塘沙福道的公共交匯處外出發，經窩打老道，前往公主道，大約6分鐘到達公主道天橋，當時未有擠塞；惟大約9時到達愛民邨敦民樓外的公主道時，便開始出現車龍，開始慢車或塞至停下。根據當時的路橋顯示，經紅隧到港島需25分鐘，到達公主道油站時，杜嘆道：「（易通行實施之前）係塞，但唔係咁樣塞法（塞至停下），係畀錢嘅時候塞咋嘛，因為大家左穿右插。」

擠塞情況持續，大約9時10分，到達康莊道橋面，杜燊棠表示，過往相同時間，應該大約到達收費廣場附近，一般只有出現交通意外時，才會如今日的情況，甚少塞至完全停下，並形容今日行車速度「仲慢過蝸牛」。

駛至收費亭 交通漸暢順

到9時20分，終於到理工大學天橋位置；兩分鐘後到達原有的收費亭，交通逐漸順暢，之後進入紅隧便未再擠塞，9時26分離開隧道，9時28分到達灣仔鷹君中心外的過海的士站，全程約37分鐘。

往常最繁忙需時35分鐘 今日整體車程稍長

杜燊棠表示，過往同樣車程，大約30分鐘，較繁忙亦是35分鐘，認為車龍較過往長，整體車程稍長。他續指，過往自動繳費「Autotoll」的行車線位於收費廣場的最右邊兩條線，因此在康莊道一帶時，靠右行駛時會較快；但由於實施「易通行」後，靠右邊的行車線都已封閉，整體行車線由八線減至四線（包括一條巴士線），結果今日連靠右邊的行車線都擠塞。

杜燊棠認為，應該重新開放多一兩條行車線，寧可讓駕駛者於收費廣場陸等候切線進入隧道，都比延長車龍好。（黃偉倫攝）

建議多開一兩條行車線

他認為，應該重新開放多一兩條行車線，寧可讓駕駛者於收費廣場陸等候切線進入隧道，都比延長車龍更好。他又稱，今日未幾乎見其他的士過海，相信如斯塞車情況下，乘客亦不願經紅隧過海。