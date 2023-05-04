甲型流感｜13歲女童五一內地回港昨留院情況危殆　疑併發敗血症

衞生署衞生防護中心今日（4日）調查一名13歲女童感染甲型流感嚴重個案，她於潛伏期內曾前往內地，本周一（1日）返港後開始發燒和喉嚨痛，兩日後因徵狀持續和嘔吐被帶往威爾斯親王醫院急症室並留醫，其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

病人現時情況危殆，初步臨床診斷未排除病情與感染甲型流感併發敗血症有關，防護中心進一步化驗中，同時提醒市民提高警覺，預防流感。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



返港當日發燒及喉嚨痛

防護中心表示，該宗感染甲型流感嚴重個案涉及一名過往健康良好的13歲女童。她於潛伏期內曾前往內地，本月1日返港後開始發燒和喉嚨痛，並於昨日（3日）因徵狀持續和嘔吐被帶往威院急症室求醫，及入院接受治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。



病人現時情況危殆，初步臨床診斷未排除病情與感染甲型流感併發敗血症有關，進一步化驗正在進行中。初步調查又顯示，病人並無接種今季季節性流感疫苗。

病人沒打流感針 防護中心呼籲長者兒童應接種

衞生防護中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。

發言人指，同時患上流感與新冠病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。