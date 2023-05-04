甲型流感｜一文看清夏季及冬季流感分別 孩子患上流感應如何護理

口罩令解除，街上沒有戴口罩市民增加，但同時本港處於流感高峰期，近期患了流感求診人數增加，在3年多的口罩生活下，市民及小朋友應如何應對？ 甲型流感又是什麼，兒童專科醫生 – 徐梓筠醫生為你解釋。

本文作者：兒科專科 - 徐梓筠醫生



流感及甲型流感是什麼？ 當中有什麼分別？



季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。而甲型流感是流感病毒的其中一種類型。可感染人類的季節性流感病毒有三種類型，包括甲型、乙型和丙型，而香港最常有的流感種類為甲型和乙型

為什麼夏季會出現流感，冬季又會出現流感高峰期？ 兩個時期的流感有什麼分別？



在香港，季節性流感會有兩個⾼峰期，分別為每年 一至三／四月和七、八月。香港主要的流感季節是冬季。相對冬季流感季節，夏季流感季節一般維持較短，而流感活躍程度亦較冬季輕微。

患有不同流感會有不同症狀嗎？ 甲型流感會有什麼症狀？



甲型及乙型流感患者的病徵非常相似，難以單憑病徵去分辨是那類型。病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。咳嗽可能會持續較長時間，但發燒和其他病徵一般會在五至七天內自行減退。

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小朋友患有甲型流感最嚴重可致腦炎/腦病變、心肌炎

小朋友免疫力較低，病情可能會較嚴重。他們可能會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎/腦病變、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重的可引致死亡。

如果小朋友同時感染多種病菌，症狀可能會更嚴重。例如同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者會有較大可能出現嚴重併發症和死亡。

流感高峰期家長保護兒童方法

1. 建議接種季節性流感疫苗，因為疫苗能安全和有效地預防季節性流感和其併發症。

2. 另外要保持良好的個人和環境衞生。 勤洗手，有需要時要戴上外科口罩。

3. 減少去人多 擠迫的地方 。

4. 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩及盡早向醫生求診。

如何醫治小朋友患有甲型流感?



• 充足休息和多喝水。

• 若出現流感病徵，不應上班或上學。如果病徵持續或惡化，應立即求診。

• 醫生會因應小朋友的病情，或會處方抗病毒劑來減輕病情和縮短患病時間。

• 在合適的個案，醫生可能會處方抗病毒藥物 來減輕病情和縮短患病時間。如果能在發病起 48 小時內服用，效果更為顯著。

小朋友適合打流感針嗎？



除有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士均應接種，以保障個人健康。接種疫苗後約兩星期，體內便會產生足夠抗體對抗流感。

市面上有兩種流感疫苗可供兒童選擇，包括注射接種的滅活流感疫苗 （滿6個月或以上）和噴鼻接種的減活流感疫苗（2歲以上）。兩種疫苗也十分安全和有效。

滅活流感疫苗：接種處可能出現痛楚、紅腫外，一般並無其他副作用。部分人士在接種後 6 至 12 小時内可能出現發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀，這些症狀通常會在兩天內減退。

減活流感疫苗：最常見的副作用包括鼻塞或流鼻水（所有年齡人士）、發燒（兒童）和喉嚨痛 （成人）。

建議每年接種疫苗，這是由於在上一季度接種疫苗後建立的免疫力會隨著時間降低，在下一季度可能會降至沒有保護作用的水平。另外由於流行的季節性流感病毒株可能會不時改變，因此流感疫苗的病毒株成分每年會根據流行的病毒株而更新以加強保護。

所以為了有足夠及有效的保護，小朋友及其家庭成員應每年接種當季的流感疫苗。

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如何增加小朋友抵抗力？



疫情期間，不論大小朋友都在家抗疫，少做運動、少接觸病菌，少不免也會影響到抵抗力。要增強小朋友抵抗力也不外乎以下法則： 保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒。如果未接種 流感疫苗或是 新冠病毒疫苗，便要盡快接種。