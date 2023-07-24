粉嶺高球場收地覆核　入稟狀批環評未充分諮詢

香港哥爾夫球會就政府收回球場部份土地興建住宅的計劃，認為土拓署的環評報告內有多處不符要求，但環保署沒作公眾諮詢，並批准報告，從而提出司法覆核。球會上周入稟的文件指出，報告內就蝙蝠、飛蛾等種類的數目，與球會所聘專家的研究，數量相差九至十多倍，又指署方忽略場內25種不能任意砍伐的古樹名木，並計劃在該處興建房屋。入稟狀指報告錯漏多處，環保釋並未作解釋。



覆核申請人香港哥爾夫球會，建議答辯人則是環保署署長，土木工程拓展署被列作有利害關係方。

哥球會指政府收回地段有多種古樹不能任意砍伐。(詳看下圖)

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附加資料涉蝙蝠飛蛾及樹木等

球會在入稟狀中指，土拓署在本案提交的附加資料廣泛，觸及8個項目，包括額外的的蝙蝠和飛蛾調查、制定樹木賠償計劃、提供水文影響的分析等，這些附加資料屬環評報告最終版本的重要部份，理應容許公眾諮詢。

署方認出83種飛蛾 球會專家729種

球會又提到，土拓署起初沒有就場內頻臨絕種的水松進行水文研究，直至提交附加資料時才作補充，但相關研究也有錯誤，例如數少300棵樹木、錯誤估算補償植樹所需的土地面積等；署方僅認出1種蝙蝠及83種飛蛾，但球會延聘的專家卻能認出15種蝙蝠以及不少於729種飛蛾，其中4種飛蛾更被列為頻臨絕種，兩者數字大相徑庭之餘，署方找來蝴蝶專家進行相關研究，而非飛蛾專家，研究方法沒有考慮光源、天氣等因素，不符國際認可標準。

忽略25種不可任意砍伐的古樹名木

此外，球會指環評報告並不符合《環評條例》要求，例如：因球場租予球會，而忽略場內的25種不能任意砍伐的古樹名木，並計劃在該土地上興建房屋；縱使建屋明顯會對球場的文化價值造成影響，報告卻錯誤指出影響「未能判斷」；未有考慮「北部都會區」發展計劃，將球場視作綠地。

環保署宣佈收回部份粉嶺高球場土地的時序。(詳看下圖)

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未給予公眾發表的機會

球會認為，若其意見有被採納，評估結果將有所不同，而且發展項目對球會以至全港都有影響，惟署方未有根據《環評條例》給予公眾發表的機會，做法有違程序公義，亦未有盡責地考慮球會指出的多項嚴峻問題，又指環保署批准報告時沒有給予解釋。

環保署對報告問題沒作解釋

入稟狀又指，環保署最後只要求向土拓署「盡量」保育球場內近0.39公頃林地；及提交詳細景觀和視覺設計，減低建物對環境影響，「盡量」一詞，標準含糊。

工程會對環境造成不可逆轉的影響

球會最後指，建物項目將對球場進行大規模工程，或會對其環境造成不可逆轉的影響，加上政府仍須額外18個月審視項目，因此要求法庭暫緩環保署決定，讓球會能夠繼續營運球場。

案件編號：HCAL1258/2023