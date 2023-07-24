粉嶺高球場｜指環保署提附加資料完全錯漏　哥球會求推翻環評決定

環保署5月有條件批准土拓署提交的粉嶺高球場環評申請，香港哥爾夫球會上周五（21日）入稟高等法院提司法覆核，指環保署去年應環諮會要求，就修改佈局設計、重新考慮保留部份林地等議題上提交附加資料，但未准公眾提交意見，儘管球會嘗試加入亦未獲理會。球會認為，署方提交的資料「完全錯漏」，不符《環評條例》要求，不容公眾參與的做法屬越權，遂申請司法覆核，並要求法庭推翻通過環評的決定，及在現階段暫緩執行。



入稟人為香港哥爾夫球會，建議答辯人則是環保署署長，土木工程拓展署被列作有利害關係方。

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入稟狀指，粉嶺哥爾夫球場自1911年開始啟用，至今已超過110年歷史，亦是全亞洲最古老的哥爾夫球比賽場所，形容這塊土地是一片「生態仙境」。而粉嶺哥爾夫球場自開辦以來，一直由香港哥爾夫球會負責其環境管理事務。

港府收回32公頃用地興建房屋

2019年，港府接納土地供應專責小組的建議，收回粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東32公頃用地，用作發展興建房屋之用。隨後，港府展開技術研究，發表環評研究概要開放予公眾提交意見，土拓署於2022年5月提交環評報告。

99.8%意見反對收回土地

環評報告收集到1,451項公眾意見，當中有99.86%的意見均反對收回土地興建公屋。香港哥爾夫球會亦聘技術環境專家就環評報告作出分析及研究，並向當局反映環評報告調查方法「嚴重不足」、「不科學」且「分析錯漏」，未能符合《環評條例》的要求。

哥球會要求再提意見未獲回應

此外，環境諮詢委員會審批環評報告後，未能決定能否通過報告，但要求環保署提交一連串附加資料，包括調整項目內容以減低對粉嶺哥爾夫球場的環境影響。2022年8月，環保署向土拓署索取附加資料，並在翌年4月上載至網上，惟未有開放予公眾提交意見。香港哥爾夫球會要求提交意見，但未獲環保署回應，故兩度去信署方就上述附加資料作出回應，包括引述專家的研究分析。

指附加資料完全錯漏

及至2023年5月，環保署卻聲稱環評報告已獲有條件通過，香港哥爾夫球會認為，署方提交的附加資料是「完全錯漏」，亦不符《環評條例》要求，通過環評報告嚴重損害香港環評機制的公信力。

不允許公眾提交意見亦屬越權

球會認為，環保署不允許公眾就附加資料提交意見，做法屬越權；環評報告並無考慮球會一方的意見，只考慮了並不相關的事項，而且內容不符《環評條例要求》，獲批通過的決定有錯，亦屬越權。

沒強制土拓署提緩解措施

此外，球會指出，環諮會要求土木工程處提交的附加資料，包括檢視及修改擬建房屋發展的詳細佈局設計，以及重新考慮發展保育分區內近0.4公頃的林地之條件等，而這些修改應開放予公眾提交意見，但環保署直接批准報告，該決定亦沒有強制土拓署在報告中提及的緩解措施，做法並不合理，因這些措施屬環評報告通過的條件之一。

球會因此入稟法庭，要求法庭推翻環保署決定，並在現階段暫緩執行決定，及開庭聆訊處理。

案件編號：HCAL1258/2023