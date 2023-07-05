政府堅持收回粉嶺高球場土地　甯漢豪：不放棄任何一個項目

粉嶺高爾夫球場8月底完約，9月1日將由康樂及文化事務署接管。政府目標未來10年興建30萬個公營房屋單位，而覓得土地可建約36萬個，比目標多5.9萬個。實政圓桌立法會田北辰問會否考慮將該球場改作公共高球場，發展局局長甯漢豪回應，不會放棄任何一個項目，「現時冇迫切需要增設一個公眾高爾夫球場。」



而10月頭舉辦的「沙特亞美石油團體賽」或會因如期收地而改變比賽場地，立法會議員林新強指收地會有損香港國際形象，會否延期收回。甯漢豪表示，就算收回土地，球場亦可為比賽作後勤工作。



甯：應為興建公屋數量留緩衝空間

田北辰問及會否將粉嶺高爾夫球場改作公共高球場，甯漢豪認為，只要條件許可，應興建高於需求的供應量，以提供緩衝空間，又指雖然超越估算需求，但個別項目有可能未能與如期落成。「有關建屋項目土地係喺政府土地，又不涉及清拆安置問題，時間方面有優勢」，表示不會放棄任何一個項目。

她又指，已考慮本港高爾夫球場數目，認為現時沒有迫切需要增設一個公眾高爾夫球場，而且高爾夫球場續約時曾要求香港高爾夫球會進一步開放體育同康樂設施予公眾，以推廣高球。

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比賽或會因收地而轉場 林新強：有損香港形象

「沙特亞美石油團體賽」10月原定於粉嶺高爾夫球場舉辦，收地令主辦方考慮改變場地，不在香港舉辦，立法會法律界議員林志強指，希望政府考慮本港形象，延期收回場地，讓比賽於香港舉行。

甯漢豪表示，「政府應照顧市民期望」，不能輕易放棄，又指即使土地交回政府手上，政府願意在可行情況下，讓土地做後勤支援，並願意配合及與主辦方洽商。

另外，她又指，計劃存在許多不確定性，預期要再次審視，需多1年時間才動工，但仍有機會在10年期內供應。

新民黨立法會議員何敬康則關注，收回土地之後粉嶺高爾夫球場將由康文署管理，然而他說過往康文署保養世界級水平設施未如理想，香港大球場更曾因草地質素惡劣而被嘲為「香港大農場」，要求了解粉嶺高爾夫球場是署方自行管理還是委託專業公司管理，保證管理質素，以免淪為「粉嶺大農場」。