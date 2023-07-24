粉嶺高球場｜9.5公頃建屋地改為未為決定用途　球會：極度遺憾

政府9月將收回粉嶺高球場其中32公頃土地，但由改劃做公屋發展轉為「未決定用途」地帶，城規會今日(24日)開會後決定將約9.5公頃擬建屋用地由「住宅(甲類)」地帶暫時修訂為「未決定用途」地帶，而非如其餘22公頃用地都列作「保育暨康樂」地帶。



香港哥爾夫球會回應表示，對此決定表示極度遺憾，並重申，保持粉嶺「舊球場」的完整性至為重要，反對任何將「舊球場」用作發展房屋的計劃。



香港哥爾夫球會發表明聲，稝今日知悉城規會的有關決定，對此決定表示極度遺憾。球會重申，保持粉嶺「舊球場」的完整性至為重要，反對任何將「舊球場」用作發展房屋的計劃。為爭取「舊球場」不被劃作建屋用途，球會會繼續全力以赴，迎難而上，以確保球場的完整性不受破壞。

▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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社區組織協會促政庥敦請政府盡速興建公屋

香港社區組織協會歡迎城規會最終決定接納規劃署的建議，欣見大多數城規會委員同意9.5公頃用地適合作公營房屋的發展意向。該會認為城規會的決議已平衡了土地資源用作處理住屋需要和康體活動的社會需要，敦請政府盡速推進興建公屋計劃，令20多萬蝸居在籠屋板房劏房等惡劣環境的居民早日脫離困境。

發展局：

發展局表示，政府於今年9月1日當有關短期租約用地屆滿後，接收粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東32公頃土地，亦不影響城市規劃委員會繼續推進法定規劃程序。

局方重申，政府在該32公頃土地北端的9.5公頃用地，興建公營房屋的意向維持不變，而其餘不會用作建屋的用地（約22公頃），將用作保育和靜態康樂用途，供市民享用。此外，政府早前已表示，如香港哥爾夫球會未來在舉辦大型賽事期間，需要臨時使用該32公頃內的土地以作支援，相關部門樂意按實際情況和需要考慮借出用地。